Ανακοίνωση εξέδωσε το ΕΛΑΜ για τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι «δεν απολογήθηκε ποτέ για τα τόσα λανθασμένα "συμπεράσματα"».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο κ. Μιχαηλίδης, που διορίστηκε από το τρίγωνο ΔΗΚΟ-Αβέρωφ-Αναστασιάδη πιάνει στο στόμα του θα το ΕΛΑΜ;

Ο κύριος που με βάση την εμμονή, την διαίσθηση και την φαντασία του έβλεπε σκάνδαλα παντού, αλλά δεν απολογήθηκε ποτέ για τα τόσα λανθασμένα "συμπεράσματα" θα κατηγορήσει το ΕΛΑΜ για λαϊκισμό;

Ο "καθαρός" Οδυσσέας που μάζεψε τον κάθε λογής αριστεριστή στον περίγυρο του θα μιλήσει για αντισυστημικούς;

Την πρόσφατη επαίσχυντη δημοσίευση του κ. Τσούκα την οποία ο ίδιος αναδημοσίευσε είναι ή δεν είναι ο άκρατος λαϊκισμός;

Πιστοποιητικά δεν χρειαζόμαστε από κανένα. Έχουμε αποδείξει με τις πράξεις μας το ποιοι είμαστε. Πάντα με προτεραιότητα το συμφέρον της Κύπρου και των συμπατριωτών μας.