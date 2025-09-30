Ένα συγκινητικό στιγμιότυπο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του προέδρου της Βουλής της Ελλάδας, Νικήτα Κακλαμάνη, στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Προτού κλείσει την ομιλία του στην κυπριακή Βουλή, ο Νικήτας Κακλαμάνης περιέγραψε με δάκρυα στα μάτια όσα είδε κατά την επίσκεψη του στα φυλακισμένα μνήματα, όπου και κατέθεσε στεφάνι.

«Πριν κατέβω από το βήμα θέλω να σας πω τη συγκλονιστική εμπειρία που έζησα πριν λίγο: γιατί είναι άλλο να το ακούς, άλλο να τα διαβάζεις και άλλο να πας να τα δεις. Και ενώ λόγω των πολλών προσωπικών φίλων που έχω στην Κύπρο, έχω έρθει πάρα πολλές φορές στο νησί σας ανεπίσημα και ιδιωτικά, δεν είχα επισκεφτεί ποτέ και είναι ντροπή μου αυτό, τα μνήματα των φυλακισμένων.

Έχει καρφωθεί μέσα μου η εικόνα αυτή. Και κυρίως ο τρόπος της εκτέλεσής τους (σ.σ δια απαγχονισμού). Αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν, χώρα του δυτικού πολιτισμού να χρησιμοποίησε τέτοιους τρόπους για να θανατώσει παιδιά, γιατί περί παιδιών επρόκειτο, 18, 19, 20, 21 ετών, επειδή αγωνίζονταν για την ανεξαρτησία της πατρίδας τους.

Γι’ αυτούς, λοιπόν, τους ήρωες και για τους άλλους που έπεσαν στον Αττίλα έχουμε υποχρέωση εσείς και εμείς, να είμαστε πάντα ενωμένοι και να προσπαθούμε για την επίτευξη του εθνικού στόχου. Μια ελεύθερη Κύπρος, χωρίς στρατεύματα κατοχής. Σας ευχαριστώ πολύ».