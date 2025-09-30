Του κάνει εντύπωση που κάποιοι επιλέγουν συνειδητά να πιστεύουν τον Τ/κ ηγέτη και όχι τον ίδιο, δήλωσε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας πως η τριμερής συνάντηση στη Νέα Υόρκη έγινε στην παρουσία και άλλων.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στη Λεμεσό, και κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Ερσίν Τατάρ, ότι ο ΓΓ των ΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δεν είπε πως οι συνομιλίες στο Κυπριακό θα ξεκινήσουν από το σημείο όπου είχαν διακοπεί στο Κραν Μοντανά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι "άκουσα τις δηλώσεις του κ. Τατάρ και όλων αυτών στην ελληνοκυπριακή πλευρά που επιλέγουν συνειδητά να πιστεύουν τον κ. Τατάρ και όχι τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας".

Ευτυχώς, πρόσθεσε, στη συνάντηση ήταν έξι άτομα. "Δεν ήμουν μόνος μου, συνοδευόμουν από τον Διαπραγματευτή και από τη Μόνιμη Αντιπρόσωπο", ανέφερε.

Ερωτηθείς αν δεν θα έπρεπε να αναφέρεται αυτό το ζήτημα στην ανακοίνωση του ΓΓ των ΗΕ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι "ήταν μια ανακοίνωση γενική. Επαναλαμβάνω, δεν ήμασταν μόνοι μας στη συνάντηση και μου κάνει εντύπωση, όχι το τι λέει ο κ. Τατάρ, γιατί δεν ανέμενα να πει οτιδήποτε διαφορετικό, αλλά για αυτούς που επιλέγουν στην ελληνοκυπριακή πλευρά να πιστεύουν τον κ. Τατάρ και όχι τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επαναλαμβάνω, ήταν μια συνάντηση στην παρουσία και άλλων".

Πέραν από όλα αυτά, είπε, "η συνάντηση, θεωρώ ότι, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα, τις εξελιξειςς -υπάρχει μια διαδικασία στις κατεχόμενες περιοχές - δεν μπορούσε να οδηγήσει σε αποτέλεσμα".

Ο Πρόεδρος τόνισε πως είναι σημαντικό ότι ο Γενικός Γραμματέας, "παρόλα αυτά, παρόλο που γνώριζε το δεδομένο αυτό, προχώρησε με τη διοργάνωση αυτής της συνάντησης, δείχνει την πολιτική του βούληση, το ανέφερε στα εισαγωγικά του σχόλια και αναμένουμε μετά την εκλογική διαδικασία να επισκεφθεί την Κύπρο η κ. Ολγκίν, όπως ο ΓΓ μάς έχει αναφέρει".

"Ηταν κάτι που ζητήσαμε και εμείς, και να επισκεφθεί και τις εγγυήτριες δυνάμεις και τις Βρυξέλλες, ώστε να ετοιμαστεί το έδαφος για τη διευρυμένη πριν το τέλος του έτους, με μοναδικό στόχο, πλέον, να πάμε στην ουσία του Κυπριακού, που είναι η επανέναρξη των συνομιλιών" υπογράμμισε.

«Είμαστε δεσμευμένοι στην υλοποίηση του GSI»

Σχετικά με τον GSI «Για να τελειώνουμε με αυτό το θέμα, βρέθηκα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, έχουμε μια κοινή ανακοίνωση Τύπου. Όσο καθυστερεί η υλοποίηση δεν είναι κάτι θετικό. Είναι κάτι που επιβαρύνει και αγγίζει και άλλες πτυχές, συμπεριλαμβανόμενων και οικονομικών".

"Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι δεσμευμένη στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, για αυτό και στον προϋπολογισμό και του 2025 αλλά και του 2026 υπάρχει σχετική πρόνοια των 25 εκατομμυρίων", τόνισε.

Ερωτηθείς αν αυτό θα γίνει χωρίς προϋποθέσεις, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι "προϋποθέσεις είναι να υλοποιηθούν κάποια δεδομένα. Είναι σημαντικό να υλοποιηθούν κάποια πράγματα τα οποία όσο καθυστερούν επηρεάζουν και τη βιωσιμότητα του έργου, επηρεάζουν και άλλα δεδομένα".

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε πως αν η Κύπρος επιστρέψει τα 67 εκατομμύρια ευρώ για το τερματικό στο Βασιλικό που δόθηκαν ως χρηματοδότηση από την ΕΕ, τότε κινδυνεύει η κυπριακή οικονομία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι χαίρεται γιατί έχουμε ξανά έναν πλεονασματικό, αναπτυξιακό προϋπολογισμό, με αυξημένες δαπάνες και για αναπτυξιακά έργα, αλλά και για κοινωνικές παροχές, αυξημένες από ό,τι και από το 2025.

"Χαίρομαι για τη μείωση του δημόσιου χρέους, θα τα αναφέρω όλα αυτά τώρα στη συνάντηση που θα έχω με τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Χαίρομαι που η ανεργία είναι σε επίπεδα του 2008. Χαίρομαι για τις αναβαθμίσεις που έχει να τις πετύχουμε από το 2011", σημείωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ