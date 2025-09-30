Το Δημοκρατικό Κόμμα χαιρετίζει τη σημερινή έναρξη λειτουργίας της ελεύθερης και ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς «πρόκειται για μια ιστορική εξέλιξη που σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για την Κυπριακή Δημοκρατία», αναφέρει σε σημερινή δήλωσή του ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος.

Με τη δημιουργία Χρηματιστηρίου Ηλεκτρισμού, αναφέρει ο κ. Παπαδόπουλος, «η Κύπρος αποκτά πλέον τις συνθήκες που απαιτούνται για τη λειτουργία μιας πραγματικά ανταγωνιστικής αγοράς, κάτι που θα οδηγήσει στην ουσιαστική μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων».

«Η εξέλιξη αυτή συνιστά σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την προώθηση της πράσινης μετάβασης και τη βιώσιμη ανάπτυξη», αναφέρει τέλος ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ.

Πηγή: ΚΥΠΕ