Η Κύπρος ωφελείται εδώ και δεκαετίες από μια ισχυρή και μακροχρόνια συνεργασία με την Ομάδα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), δήλωσε τη Δευτέρα ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, απευθυνόμενος στα Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, σε δείπνο στη Λεμεσό, επισημαίνοντας ότι η ΕΤΕπ έχει επενδύσει πάνω από 5,7 δισ. ευρώ στη χώρα, καθιστώντας την Κύπρο τον μεγαλύτερο κατά κεφαλήν ωφελούμενο της στήριξης της ΕΤΕπ μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ.

Ο κ. Κεραυνός σημείωσε ότι η ΕΤΕπ, ως η μακροπρόθεσμη δανειοδοτική τράπεζα της ΕΕ, σε συνδυασμό με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, ως το εξειδικευμένο της όργανο για ΜμΕ και καινοτομία, στέκεται εδώ και πάνω από τέσσερις δεκαετίες «ως αξιόπιστος εταίρος για την Κύπρο, μετατρέποντας με συνέπεια τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες σε απτές επενδύσεις στην πράξη».

Ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι η Προεδρία της Κύπρου στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2026 σηματοδοτεί μια «βαθιά ευθύνη» να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση του συλλογικού μέλλοντος της Ένωσης, σε μια περίοδο «όπου η σαφήνεια του οράματος και η ενότητα δράσης είναι πιο αναγκαίες από ποτέ».

Διαβεβαίωσε ότι παραμένουμε πλήρως δεσμευμένοι στη διασφάλιση της συνέχεια και στην οικοδόμηση πάνω στην ατζέντα προηγούμενων προεδριών, με προτεραιότητες στενά συνδεδεμένες με τους στρατηγικούς στόχους της Ένωσης.

«Θα εργαστούμε για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, προωθώντας την Ένωση Κεφαλαιαγορών και την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, ενώ θα κάνουμε και περαιτέρω βήματα προς το Ψηφιακό Ευρώ. Η υιοθέτησή του είναι καθοριστικής σημασίας για να παραμείνει η Ευρώπη στην πρωτοπορία της ψηφιακής εποχής, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την αυτονομία και την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της Ένωσης», δήλωσε.

Ταυτόχρονα, πρόσθεσε, βλέπουμε θετικά την τρέχουσα εργασία για αναθεώρηση του πλαισίου τιτλοποίησης της ΕΕ, αναγνωρίζοντας τη δυνατότητά του να διοχετεύσει περισσότερες επενδύσεις στην πραγματική οικονομία. Τόνισε ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην απλοποίηση των απαιτήσεων δέουσας επιμέλειας και στην εισαγωγή της αναλογικότητας, ενώ παράλληλα πρέπει να διασφαλιστεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και να υποστηριχθεί μια ασφαλής και διαφανής αγορά τιτλοποίησης.

Επιπλέον, ο Μάκης Κεραυνός ανέφερε ότι η Προεδρία της Κύπρου στην ΕΕ θα συμβάλει στην επίτευξη συμφωνίας για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο μετά το 2027, διασφαλίζοντας ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις νέες προκλήσεις, ενώ παράλληλα διατηρεί τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και συνοχή. «Θα δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στην ενίσχυση της άμυνας και της ασφάλειας της Ευρώπης, στην ενδυνάμωση της πολιτικής συνοχής ως ακρογωνιαίου λίθου αλληλεγγύης και στη στήριξη των στρατηγικών συνεργασιών της Ένωσης», πρόσθεσε.

Η Κύπρος θα συνεργαστεί στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλα τα κράτη-μέλη, με αποφασιστικότητα να επιτύχει απτά αποτελέσματα και να συμβάλει σε μια πιο ισχυρή, ανθεκτική και ανταγωνιστική Ευρώπη, τόνισε.

Ο Υπουργός Οικονομικών επεσήμανε ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει σύνθετες και βαθιά αλληλένδετες προκλήσεις, από τις αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις και την οικονομική αβεβαιότητα, μέχρι την επείγουσα ανάγκη για πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Ταυτόχρονα, αυτή η περίοδος προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες, σημείωσε. «Με την απαράμιλλη οικονομική ισχύ και το στρατηγικό της προσανατολισμό, η Ομάδα της ΕΤΕπ είναι στη μοναδική θέση να βοηθήσει όλα τα κράτη-μέλη, και ειδικά μικρότερες οικονομίες όπως η Κύπρος, να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις και να μετατρέψουν τις ευκαιρίες σε ουσιαστικό, μετρήσιμο και διαρκή αντίκτυπο», δήλωσε.

Αναφερόμενος στην κυπριακή οικονομία, ο Υπουργός είπε ότι τα τελευταία δύο χρόνια η Κύπρος έχει δείξει ισχυρή ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα, καταγράφοντας έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωζώνη. «Αυτή η πρόοδος αντικατοπτρίζει συνετές δημοσιονομικές πολιτικές που απέδωσαν απτά αποτελέσματα, οδηγώντας σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης, ισχυρό δημοσιονομικό πλεόνασμα και σταθερή μείωση του δημόσιου χρέους. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, η ανάπτυξη εκτιμάται στο 3,2%, ενώ την ίδια περίοδο το ισοζύγιο του Γενικού Κυβερνητικού Προϋπολογισμού παρουσίασε πλεόνασμα 2,4% του ΑΕΠ, με πρωτογενές πλεόνασμα 3,2% του ΑΕΠ», σημείωσε.

Συνέχισε αναφέροντας ότι ο λόγος Χρέους προς ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί στο 57% έως το τέλος του έτους, από 68,2% το 2024, ενώ η ανεργία το β’ τρίμηνο του 2025 ήταν 4,3% και ο πληθωρισμός αναμένεται να κυμανθεί κοντά στο μηδέν για ολόκληρο το 2025.

«Η Κύπρος ωφελείται εδώ και δεκαετίες από μια ισχυρή και μακροχρόνια συνεργασία με την Ομάδα της ΕΤΕπ. Κατά την περίοδο αυτή, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει επενδύσει πάνω από 5,7 δισ. ευρώ στη χώρα μας, καθιστώντας την Κύπρο τον μεγαλύτερο κατά κεφαλήν ωφελούμενο της στήριξης της ΕΤΕπ μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) έχει στηρίξει τις κυπριακές ΜμΕ στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω διαφόρων πρωτοβουλιών, όπως το Cyprus Entrepreneurship Fund (CYPEF), κινητοποιώντας έως και 540 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας σε όλη τη χώρα. Επιπλέον, το EIF διαχειρίζεται το Cyprus Equity Fund (CEF), ένα ταμείο 30 εκατ. ευρώ, τύπου fund-of-funds, που στοχεύει στην παροχή venture capital σε πρώιμο στάδιο σε καινοτόμες startups, σημείωσε

Ταυτόχρονα, ανέφερε ότι η Τράπεζα έχει υποστηρίξει έργα σε βασικούς τομείς, μέσω δανείων, εγγυήσεων και συμβουλευτικών υπηρεσιών, από υποδομές και ενέργεια έως καινοτομία, και πιο πρόσφατα σε στρατηγικές επενδύσεις διπλής χρήσης, παρέχοντας ευέλικτους όρους χρηματοδότησης, τεχνική τεχνογνωσία και υψηλά πρότυπα διακυβέρνησης.

Ιδιαίτερα, η ΕΤΕπ συνέβαλε στη βελτίωση του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των έργων, με τεχνική βοήθεια που ξεπέρασε τα 2,2 εκατ. ευρώ την τελευταία δεκαετία, μειώνοντας τη διοικητική επιβάρυνση και ενισχύοντας την ποιότητα και τον αντίκτυπο των επενδύσεων, σύμφωνα με τον Υπουργό.

Σημείωσε επίσης ότι ως η κλιματική τράπεζα της Ευρώπης, η ΕΤΕπ διοχετεύει πόρους σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαχείριση νερού και κυκλική οικονομία. Επιταχύνει επίσης την ψηφιοποίηση και την καινοτομία, στηρίζοντας τεχνολογίες μετασχηματισμού όπως η τεχνητή νοημοσύνη και οι επιστήμες ζωής.

Παράλληλα, συμβάλλει στην ασφάλεια και την άμυνα της Ευρώπης, ενισχύει τις σύγχρονες κοινωνικές υποδομές και υποστηρίζει την πολιτική συνοχής, κινητοποιώντας επενδύσεις υψηλής επίδρασης πέραν των συνόρων της ΕΕ, είπε.

«Αυτές οι προτεραιότητες παρέχουν ένα ισχυρό πλαίσιο για τα κράτη-μέλη να προωθήσουν βιώσιμη ανάπτυξη, ανθεκτικότητα και στρατηγική αυτονομία», ανέφερε ο Μακης Κεραυνός, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Ομάδας ΕΤΕπ θα συνεχίσει να ανθίζει.

Ο Υπουργός έκανε ειδική αναφορά στον Κυριάκο Κακουρή, του οποίου η θητεία ως Αντιπροέδρου της ΕΤΕπ ολοκληρώνεται.

«Θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή και βαθιά εκτίμησή μου για τη σταθερή υποστήριξη και την εξαιρετική συνεργασία του τα δύο τελευταία χρόνια», είπε, σημειώνοντας ότι διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην εμβάθυνση της συνεργασίας Κύπρου και ΕΤΕπ, ανοίγοντας τον δρόμο για σημαντικά επιτεύγματα που προώθησαν τους κοινά καθορισμένους στόχους.

«Οι προσπάθειές του προώθησαν σημαντικά έργα, διατήρησαν τα υψηλότερα πρότυπα επαγγελματισμού και ενίσχυσαν την εμπιστοσύνη και τη σιγουριά σε όλα τα επίπεδα. Το όραμα και η αφοσίωσή του δεν ωφέλησαν μόνο την Κύπρο και τον κυπριακό λαό, αλλά συνέβαλαν ουσιαστικά στην αποστολή της ΕΤΕπ και στο ευρύτερο ευρωπαϊκό έργο», κατέληξε ο Υπουργός, ευχαριστώντας τον κ. Κακουρή για την προσφορά και το όραμά του.



Πηγή: ΚΥΠΕ