Στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Εσωτερική Αγορά και Βιομηχανία) συμμετείχε τη Δευτέρα ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Γιώργος Παπαναστασίου, ο οποίος τόνισε, μεταξύ άλλων, πως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας (ΕΤΑ) πρέπει να προσφέρει σαφήνεια, ταχύτητα και αξιοπιστία.

Στην πρώτη μέρα του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, η ατζέντα επικεντρώθηκε σε δύο βασικά θέματα: την πρόταση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας (ΕΤΑ) στο πλαίσιο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2028-2034, καθώς και τις δράσεις για την απλούστευση των ευρωπαϊκών κανόνων και τη μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου, ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το ΕΤΑ, ο Υπουργός τόνισε ότι το Ταμείο πρέπει να προσφέρει σαφήνεια, ταχύτητα και αξιοπιστία, ώστε η Ευρώπη να προστατεύσει αποτελεσματικά τη βιομηχανική της βάση και να ηγηθεί της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.

Τόνισε την ανάγκη για απλοποιημένες διαδικασίες, σαφή χρονοδιαγράμματα και ταχύτερες εγκρίσεις, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των επιχειρήσεων και των επενδυτών σε χρηματοδότηση.

Σχετικά με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, ο κ. Παπαναστασίου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της ρευστότητας για τις μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις, καθώς και στην ανάγκη ενίσχυσης των ιδιωτικών κεφαλαίων για την επιτυχία του Ταμείου.

Τέλος, υπογράμμισε ότι το ΕΤΑ πρέπει να εξασφαλίζει γεωγραφική ισορροπία, ενισχύοντας το αίσθημα συλλογικότητας και συνοχής στην Ένωση.

Τις προσπάθειες της Κομισιόν για μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου κατά 25% στήριξε ο Υπουργός στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης προόδου για την απλούστευση των κανόνων. Όπως ανέφερε, η απλούστευση δεν ενισχύει μόνο την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης σε μια περίοδο γεωπολιτικών αλλαγών, αλλά διασφαλίζει και το μέλλον της Ενιαίας Αγοράς, η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Στο γεύμα εργασίας, οι Υπουργοί των κρατών μελών των 27 ανταλλάξαν απόψεις για τη Στρατηγική της Ενιαίας Αγοράς, με έμφαση στη μετάβαση προς μια πλήρως ψηφιοποιημένη Ενιαία Αγορά.

Από την πλευρά του, ο κ. Παπαναστασίου επεσήμανε ότι μια τέτοια ψηφιακή αγορά πρέπει να είναι πράσινη, ανθεκτική και έτοιμη για το μέλλον, ενώ πρέπει να ενδυναμώνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ευρώπης. Ως επόμενη Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, η Κύπρος, όπως ανέφερε, θα συνεχίσει να εργάζεται με αποφασιστικότητα και ρεαλισμό για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Στο περιθώριο των εργασιών του Συμβουλίου, ο κ. Παπαναστασίου πραγματοποίησε διμερείς συναντήσεις με ομόλογούς του, με τους οποίους συζήτησε θέματα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν την Εσωτερική Αγορά και τη Βιομηχανική Πολιτική της ΕΕ.

Οι επαφές αυτές αποσκοπούν στην ενίσχυση της συνεργασίας και ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας, αλλά και στην γενικότερη προώθηση κοινών λύσεων για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία.



Πηγή: ΚΥΠΕ