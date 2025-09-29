Την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο μετά την εκλογή του πραγματοποιεί στην Κύπρο ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής των Ελλήνων, ο κ. Κακλαμάνης έφτασε σήμερα το μεσημέρι στην Κύπρο, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτας Δημητρίου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, που θα διαρκέσει μέχρι και την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων αναμένεται, αναφέρεται στην ανακοίνωση, να έχει συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου, τον Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου Γεώργιο, καθώς και με επικεφαλής και εκπροσώπους των κομμάτων.

Αύριο Τρίτη, ο κ. κ. Κακλαμάνης πρόκειται να προσφωνήσει, σε ειδική συνεδρία, την Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ την Τετάρτη, 1η Οκτωβρίου, προβλέπεται να παραστεί στη στρατιωτική παρέλαση για την 65η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του, θα καταθέσει στεφάνι στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας, στα Φυλακισμένα Μνήματα και στο Ηρώο στο Στρατόπεδο «Αντιστράτηγου Σωτήριου Σταυριανάκου» της ΕΛΔΥΚ, στη Μαλούντα, σημειώνεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ