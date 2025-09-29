Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα Δευτέρα ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Νικόδημος Δαμιανού, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), για θέματα Έρευνας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου, στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται η έγκριση των συμπερασμάτων για τη Στρατηγική για Startups και Scaleups της ΕΕ, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της καινοτομίας και τη διατήρηση του ταλέντου στην Ευρώπη, καθώς και η έγκριση της Στρατηγικής της ΕΕ για τις Επιστήμες Ζωής, τομέας καθοριστικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα και την ευημερία των πολιτών.

Όπως αναφέρεται, στο επίκεντρο των συζητήσεων θα τεθεί επίσης ο ρόλος του νέου προγράμματος στην υποστήριξη τεχνολογιών διπλής χρήσης και αμυντικών τεχνολογιών, ενώ επιπλέον θα συζητηθεί η νέα προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Ερευνητικές και Τεχνολογικές Υποδομές, με στόχο πρωτοβουλίες για κοινές επενδύσεις σε επίπεδο ΕΕ για γεφύρωση των εθνικών κενών, ιδιαίτερα σε κρίσιμους τομείς τεχνολογίας, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Υπολογιστές Υψηλής Απόδοσης (HPC).

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο Υφυπουργός θα έχει διμερείς συναντήσεις με ομολόγους του για συντονισμό και συζήτηση κρίσιμων θεμάτων, ενόψει της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ