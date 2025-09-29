Χωριστές συναντήσεις με την Ολλανδή Υπουργό Στέγασης και Χωροταξικού Σχεδιασμού Mona Keijzer και την Γαλλίδα Υπουργό Στέγασης Valérie Létard είχε τη Δευτέρα ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, στο περιθώριο του Συνεδρίου Υψηλού Επιπέδου για την προσιτή στέγη, που διοργανώνεται στο πλαίσιο της Δανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Κοπεγχάγη.

Ανακοίνωση από το ΥΠΕΣ αναφέρει ότι στη συνάντηση με την Υπουργό της Ολλανδίας συζήτησαν εκτενώς για την πρόκληση του στεγαστικού, που επηρεάζει τα τελευταία χρόνια όλα τα κράτη μέλη ΕΕ και αναφέρθηκαν στα μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο.

Οι δύο Υπουργοί υπογράμμισαν την ανάγκη λήψης δραστικότερων μέτρων σε επίπεδο ΕΕ, με στόχο την οικονομική και τεχνική στήριξη των Κυβερνήσεων για ανάπτυξη πολιτικών στέγασης.

Χαιρέτισαν την υπό εξέλιξη διαδικασία για την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Πλάνου για την Οικονομικά Προσιτή Στέγη, καθώς και την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προωθήσει την ενσωμάτωση της προσιτής στέγης στην Πολιτική Συνοχής 2028-2035, ως αυτοτελή θεματική προτεραιότητα.

Ο κ. Ιωάννου ενημέρωσε την Ολλανδή ομόλογό του για τις προτεραιότητες που θα προωθηθούν επί Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, το πρώτο εξάμηνο του 2026 για τα θέματα της στέγασης.

Σημείωσε πως στόχος της Κύπρου είναι να θέσει τις βάσεις κατά την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ, ώστε να οδηγηθούμε στην υιοθέτηση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής προσιτής στέγης, στην οποία θα περιλαμβάνονται βιώσιμες στεγαστικές πολιτικές και θα ενσωματώνονται βέλτιστες πρακτικές των κρατών μελών, με έμφαση στην προσιτή κατοικία.

Κατά τη συνάντηση του κ. Ιωάννου με την Υπουργό Στέγασης της Γαλλίας, συζητήθηκαν τα θέματα στα οποία θα εστιάσει η Κυπριακή Δημοκρατία επί της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Ο κ. Ιωάννου τόνισε ότι αποτελεί προτεραιότητα και στόχο να εξεταστούν εκτενώς οι τρόποι εφαρμογής των βασικών πυλώνων του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Οικονομικά Προσιτή Στέγη, μόλις αυτό ολοκληρωθεί.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα εμπόδια που υπάρχουν στα κράτη μέλη ως προς την εφαρμογή των στεγαστικών πολιτικών, κυρίως σε σχέση με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες (red tape) και στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι κανόνες κρατικής βοήθειας (state aid) στην προσπάθεια συνεργασίας του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα.

Οι Υπουργοί Ιωάννου και Létard συμφώνησαν ότι η στεγαστική στρατηγική θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις πρακτικές πτυχές για την εφαρμογή και να είναι προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες των κρατών μελών, αναφέρεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ