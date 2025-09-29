Στα θετικά αποτελέσματα της πολιτικής της Κυβέρνησης στην οικονομία, αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος προεδρεύει απογευματινής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Κατά την εναρκτήρια του τοποθέτηση στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «σήμερα θα συζητήσουμε τον προϋπολογισμό για το 2026. Γνωρίζουμε καλά ότι μια ισχυρή αναπτυξιακή οικονομία είναι μια από τις βασικές μας προτεραιότητες, από τις πέντε βασικές προτεραιότητες της διακυβέρνησής μας.

Πρόκειται για έναν πλεονασματικό προϋπολογισμό, ένας προϋπολογισμός σταθερότητας, προοπτικής, με έντονο κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο.

Θέλω να αναφέρω ότι, γιατί είναι σημαντικό, υπάρχουν σαφώς περισσότερες δαπάνες για αναπτυξιακά έργα, για αναπτυξιακή πολιτική, αλλά και για την κοινωνική πολιτική.

Όσον αφορά τις αναπτυξιακές δαπάνες έχουμε μια αύξηση του 4,7% επιπλέον της αύξησης 4% στις αναπτυξιακές δαπάνες που είχαμε το 2025, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό.

Στις κοινωνικές παροχές, το 2025 είχαμε 5,3% αύξηση, φέτος στον προϋπολογισμό του 2026 έχουμε επιπλέον 6,7%. για την κοινωνική πολιτική, τις κοινωνικές παροχές.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι το δημόσιο χρέος συνεχίζει τη σταθερή πτωτική πορεία. Να θυμίσω ότι το 2023 όταν αναλάβαμε ήταν 73,6 %, το 2026 θα πάμε στο 52,9%, από τα χαμηλότερα στην Ευρωζώνη, με όλα τα θετικά συνεπακόλουθα μιας τέτοιας επίδοσης.

Δίνουμε προτεραιότητα στην παιδεία, στην Υγεία, στην Κοινωνική Πρόνοια. Την ίδια στιγμή προχωρούμε με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την πράσινη μετάβαση. Είναι σημαντικό ότι το 2026 αναμένεται ο ρυθμός ανάπτυξης της χώρας να κυμανθεί στο 3,1% και η ανεργία είναι σαφώς κάτω από το 5%, γύρω στο 4,6%.

Αν συγκρίνουμε με το τι γίνεται σε ισχυρά κράτη της Ευρωζώνης και ότι είμαστε στη μέση δύο πολέμων, είναι ενδεικτικό της υπεύθυνης οικονομικής πολιτικής που ακολουθούμε και θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε στην οικονομία, όπως και στους άλλους τομείς πολιτικής, αλλά ειδικότερα στην οικονομία ούτε πειραματιζόμαστε ούτε μπορούμε να παίζουμε με την οικονομία. Είμαστε υπόλογοι μόνο στον κυπριακό λαό.

Θα συνεχίσουμε με την ίδια υπευθυνότητα, η οποία φέρνει αποτελέσματα και μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι σημαντικό ότι θα εγκρίναμε σήμερα τον τρίτο μας προϋπολογισμό, τον προϋπολογισμό, το 2026».