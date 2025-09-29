Το φιλοευρωπαϊκό κυβερνών κόμμα της Μολδαβίας πέτυχε σαρωτική νίκη έναντι του φιλορωσικού αντιπάλου του στις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Δευτέρας, δίνοντας ισχυρή ώθηση στην προσπάθεια της χώρας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να απομακρυνθεί από την επιρροή της Μόσχας.

Η απροσδόκητα ισχυρή επίδοση του Κόμματος Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS) της Προέδρου, Μάγια Σάντου, την Κυριακή, απέναντι στο Πατριωτικό Μπλοκ, αποτέλεσε ανακούφιση για την Κυβέρνηση και τους Ευρωπαίους εταίρους της, οι οποίοι είχαν κατηγορήσει τη Μόσχα ότι επιχειρεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα.

Με σχεδόν όλες τις ψήφους καταμετρημένες, το PAS συγκέντρωσε 50,2%, έναντι 24,2% του Πατριωτικού Μπλοκ, το οποίο επιδίωκε να κατευθύνει τη μικρή πρώην σοβιετική δημοκρατία πιο κοντά στη Ρωσία.





Ισχυρή στήριξη για ένταξη στην ΕΕ

Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Πολωνίας, σε κοινή δήλωση, συνεχάρησαν επίσης τη Μολδαβία για «την ειρηνική διεξαγωγή των εκλογών, παρά την άνευ προηγουμένου παρέμβαση της Ρωσίας, που περιλάμβανε αγοραπωλησία ψήφων και παραπληροφόρηση».

Η Μόσχα, η οποία αρνείται τις κατηγορίες, κατηγόρησε τις αρχές της Μολδαβίας ότι στέρησαν το εκλογικό δικαίωμα από εκατοντάδες χιλιάδες Μολδαβούς που ζουν στη Ρωσία, παρέχοντας μόνο δύο εκλογικά κέντρα για τη μεγάλη διασπορά.

Ερωτηθείς αν το Κρεμλίνο αναγνωρίζει το αποτέλεσμα, ο εκπρόσωπός του, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι ορισμένες πολιτικές δυνάμεις στη Μολδαβία κάνουν λόγο για παρατυπίες. «Πρώτα πρέπει να το ξεκαθαρίσουν οι ίδιοι οι Μολδαβοί. Όπως γνωρίζουμε, κάποιες πολιτικές δυνάμεις εκφράζουν τη διαφωνία τους και μιλούν για πιθανές παραβιάσεις», είπε.

Η ηγεσία του PAS είχε χαρακτηρίσει τις εκλογές της Κυριακής ως τις πιο καθοριστικές μετά την ανεξαρτησία της χώρας από τη Σοβιετική Ένωση το 1991.

Η Κυβέρνηση Σάντου υποστήριξε ότι η Ρωσία προσπάθησε να επηρεάσει την ψήφο μέσω εκτεταμένης παραπληροφόρησης και εξαγοράς ψήφων. Από την πλευρά της, η Μόσχα κατηγόρησε το φιλοευρωπαϊκό στρατόπεδο για απόπειρα χειραγώγησης του αποτελέσματος.

Ο Λεονίντ Σλούτσκι, επικεφαλής της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων στη ρωσική Δούμα, έκανε λόγο, σε ανάρτησή του, για «παραβιάσεις εκλογικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, εκτεταμένες εκκαθαρίσεις του πολιτικού χώρου και κατάφωρες νοθείες».

«Το καθεστώς Σάντου οδηγεί τη Μολδαβία στον δρόμο της Ουκρανίας», υποστήριξε.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαιρέτισε το αποτέλεσμα, λέγοντας ότι η Μόσχα απέτυχε να «αποσταθεροποιήσει» τη Μολδαβία.

Η αντιπολίτευση καταγγέλλει παρατυπίες

Ο Ίγκορ Ντοντόν, πρώην Πρόεδρος και συμπρόεδρος του Πατριωτικού Μπλοκ, κάλεσε σε διαμαρτυρίες κατά του αποτελέσματος.

Τη Δευτέρα, περίπου 100 άτομα συγκεντρώθηκαν μπροστά στο κοινοβούλιο, όπου ο Ντοντόν δήλωσε ότι το κόμμα του κατέθεσε έγγραφα στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή αποδεικνύοντας παρατυπίες.

Μεταξύ αυτών, πρόσθεσε, ήταν η στέρηση του δικαιώματος ψήφου σε περισσότερους από 200.000 πολίτες που ζουν στην Υπερδνειστερία, την αποσχισθείσα φιλορωσική περιοχή.

«Οι εκλογές έδειξαν ότι το PAS και πάλι έχασε την ψήφο στο εσωτερικό… Το PAS κρατιέται στην εξουσία χάρη στις ψήφους της διασποράς», δήλωσε ο Ντοντόν, αναφερόμενος στον μεγάλο αριθμό Μολδαβών που ζουν και εργάζονται στην ΕΕ και αλλού.

Η Μολδαβία –με πληθυσμό 2,4 εκατομμυρίων, που έχει επηρεαστεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις καταγγελίες ρωσικής παρέμβασης και την ενεργειακή κρίση– ταλαντεύεται εδώ και χρόνια μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης.

Το Πατριωτικό Μπλοκ και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν τη δυσαρέσκεια των πολιτών για τα οικονομικά βάρη και τον αργό ρυθμό των μεταρρυθμίσεων – προβλήματα που, σύμφωνα με τις αρχές, επιδεινώθηκαν από την εκτεταμένη παραπληροφόρηση.

Ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός, γύρω στο 7%, ενώ οι πολίτες επιβαρύνονται με υψηλότερο κόστος για εισαγόμενη ενέργεια.

Η κάλυψη των αυστηρών κριτηρίων ένταξης της ΕΕ θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τη Μολδαβία, μια από τις φτωχότερες χώρες της Ευρώπης.



