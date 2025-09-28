Για την Αθήνα, αναχωρεί σήμερα ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Δαμιανός, για να συμμετάσχει ως κύριος ομιλητής στο 24ο Ετήσιο Συνέδριο HealthWorld, που θα πραγματοποιηθεί στις 29-30 Σεπτεμβρίου 2025.

Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας αναφέρει ότι, κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του, ο κ. Δαμιανός θα αναδείξει τη σημασία της καινοτομίας στην υγεία, εστιάζοντας όχι μόνο στις νέες τεχνολογίες και φάρμακα, αλλά και σε σύγχρονα μοντέλα φροντίδας και πολιτικές που καθιστούν τα συστήματα υγείας πιο δίκαια και βιώσιμα.

Επιπλέον, θα παρουσιάσει ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που αφορούν, μεταξύ άλλων δράσεων, την Φαρμακευτική Στρατηγική, καθώς και εθνικές δράσεις της Κύπρου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας και τη συμμετοχή σε έργα τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Υπουργός Υγείας θα τονίσει επίσης την ανάγκη στενής συνεργασίας μεταξύ κρατών, βιομηχανίας, ασθενών και ακαδημαϊκής κοινότητας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του σύγχρονου συστήματος υγείας και να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτική φροντίδα για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, αναφέρει τέλος η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ