Για το Μαυροβούνιο αναχωρεί την Κυριακή η Αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ), Ειρήνη Χαραλαμπίδου, για να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής Πολιτικών Ηγέτιδων στην Ποντγκόριτσα, με κεντρικό θέμα «Μέλλον με Θετικό Πρόσημο: Χτίζοντας Εμπιστοσύνη, Οδηγώντας την Πρόοδο».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, η κ. Χαραλαμπίδου θα πραγματοποιήσει παράλληλα συναντήσεις υπό την ιδιότητα της Ειδικής Αντιπροσώπου της ΚΣ ΟΑΣΕ για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.

Η Σύνοδος Κορυφής Πολιτικών Ηγέτιδων συνδιοργανώνεται από τον μη κυβερνητικό οργανισμό Women Political leaders και το Κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου, μεταξύ 28-30 Σεπτεμβρίου 2025.

Τη Σύνοδο θα προσφωνήσουν ηγέτιδες διαφόρων χωρών και αξιωματούχοι διεθνών οργανισμών, ενώ βασικά θέματα συζήτησης περιλαμβάνουν την ανάπτυξη στρατηγικών για την αποκατάσταση της δημόσιας εμπιστοσύνης και την επιτάχυνση της βιώσιμης ανάπτυξης. Η κ. Χαραλαμπίδου θα είναι κεντρική ομιλήτρια σε θεματική ενότητα με θέμα «Επενδύοντας στη Σταθερότητα: Μια Νέα Παγκόσμια Επενδυτική Ατζέντα».

Επιπρόσθετα, η κ. Χαραλαμπίδου υπό την ιδιότητα της Ειδικής Αντιπροσώπου της ΚΣ ΟΑΣΕ για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς θα πραγματοποιήσει χωριστές συναντήσεις με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης του Μαυροβουνίου για το Πολιτικό Σύστημα, τη Δικαιοσύνη και την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, Μόμο Κοπρίβιτσα, τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Μαυροβουνίου, Αντρίγια Μάντιτς, τον Ανώτατο Εισαγγελέα και τον Διευθυντή της Υπηρεσίας για την Πρόληψη της Διαφθοράς, και θα παρακαθίσει σε δείπνο εργασίας που θα παραθέσει η κοινοβουλευτική Ομάδα Φιλίας Μαυροβουνίου-Κύπρου.

