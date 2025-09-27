Οι νέοι μας πρέπει να βγουν μπροστά και να είναι μέρος της δημοκρατικής εξίσωσης, πρέπει να έχουν φωνή απέναντι στον αρνητισμό, στην ισοπέδωση, απέναντι στο σκοταδισμό, που θέλουν να μας επιβάλουν καταστάσεις ή πολιτικές προκλήσεις, είπε το Σάββατο η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου.

Σε χαιρετισμό της στο 2ο Φόρουμ Διαλόγου της Νεολαίας Παραλιμνίου, σημείωσε ακόμα ότι, οι νέοι είναι οι αρχιτέκτονες του αύριο και είναι αυτοί που μπορούν να τα καταφέρουν, με βούληση και θέληση, όχι έχοντας ως όπλα τον λαϊκισμό, την προπαγάνδα, οτιδήποτε αντιδημοκρατικό «αλλά με όπλα την παιδεία, τον σεβασμό, την εμπειρία».

Αναφέρθηκε και στις εκδηλώσεις της νεολαίας στον Δήμο Παραλιμνίου λέγοντας ότι πρωτοστατεί και πρωτοπορεί η νεολαία Παραλιμνίου και δίνει το μήνυμα ότι «εδώ είναι η ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, εδώ είναι το Παραλίμνι, εδώ ακριβώς δικαιούνται να διεκδικήσουν την θέση που τους αξίζει».

Εξέφρασε τέλος, τη στήριξη της Βουλής σε εκδηλώσεις της νεολαίας σημειώνοντας ότι είναι καιρός να δοθούν ευκαιρίες στους νέους «για να αξιοποιηθούν όπως τους αξίζει και να βγουν μπροστά».