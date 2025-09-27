Τη βεβαιότητα ότι με τη συλλογική προσπάθεια και δουλειά όλων το ΑΚΕΛ στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές μπορεί και θα εξέλθει πιο ισχυρό, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, λέγοντας ότι οι πολίτες εκτιμούν τη δράση του κόμματος και αναγνωρίζουν τις φιλολαϊκές πολιτικές του, σε ομιλία του το Σάββατο, στην Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής για τις βουλευτικές εκλογές του 2026.

Ταυτόχρονα, ο κ. Στεφάνου είπε ότι συγκριτικά με τις προηγούμενες εκλογές, το ΑΚΕΛ θα έχει έτοιμα ψηφοδέλτια δυόμισι μήνες πιο νωρίς και συγκεκριμένα μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.

«Από σήμερα ξεκινά η προεκλογική μας προσπάθεια. Από σήμερα αρχίζουμε τις δημοκρατικές διαδικασίες που προνοούνται για διαμόρφωση των ψηφοδελτίων μας» και οι οποίες «ξεκινούν από την κομματική βάση και φτάνουν στην ηγεσία», είπε ο κ. Στεφάνου, στην ομιλία του στη συνεδρία της Ολομέλειας της ΚΕ, η οποία είχε στόχο να εγκριθούν οι στόχοι και το πλαίσιο δράσης του ΑΚΕΛ ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου 2026.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε ότι οι βουλευτικές εκλογές είναι «πολύ σημαντικές», καθώς καθορίζουν τους συσχετισμούς δυνάμεων στη Βουλή, αλλά και στην πολιτική ζωή προσθέτοντας ότι οι επερχόμενες βουλευτικές εκλογές «είναι ακόμα πιο σημαντικές, γιατί οι εποχές και οι συνθήκες είναι κρίσιμες».

«Στην Κύπρο, στην περιοχή μας, στην Ευρώπη, στον κόσμο ολόκληρο. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες η Κύπρος έχει ανάγκη από συγκροτημένες και σοβαρές δυνάμεις που να έχουν σωστή αντίληψη για τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της χώρας, της κοινωνίας και των ανθρώπων της», πρόσθεσε.

Είπε ακόμη ότι η Κύπρος έχει ανάγκη από δυνάμεις, όπως το ΑΚΕΛ, που «χωρίς λαϊκισμούς, διεκδικητικά, υπεύθυνα μα και δημιουργικά να εργάζονται στο παρόν για τη διασφάλιση του μέλλοντος» και «με όραμα στην τιτάνια προσπάθεια να πάρουμε την Κύπρο μπροστά και να την ανεβάσουμε ψηλά».

Ο κ. Στεφάνου είπε ότι οι πολίτες «αναγνωρίζουν τη διεκδικητική και υπεύθυνη στάση και πολιτική του ΑΚΕΛ, προσθέτοντας ότι αυτές τις πολιτικές «θα συνεχίσουμε ακόμα πιο δυνατά, ακόμα πιο δυναμικά, ακόμα πιο αποτελεσματικά».

Ανέφερε ότι «στο ΑΚΕΛ δεν διορίζουμε και δεν επιβάλλουμε υποψήφιους», αλλά «διαμορφώνουμε τα ψηφοδέλτιά μας μαζί με την κομματική βάση και τους φίλους του Κόμματος στην Κοινωνική Συμμαχία» και πρόσθεσε πως «τα ψηφοδέλτιά μας είναι αποτέλεσμα πλατιάς συμμετοχής και συλλογικής απόφασης».

«Εμείς δεν θυμόμαστε την κοινωνία και τους ανθρώπους μόνον όταν έχει εκλογές και την αμέσως επόμενη μέρα των εκλογών με τον κόσμο είμαστε, με τον κόσμο συνεχίζουμε να είμαστε, με τον κόσμο δουλεύουμε για το καλό του κόσμου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «η Κύπρος αξίζει καλύτερα από αυτά που παίρνει σήμερα».

Κυπριακό

----------

Αναφορικά με το Κυπριακό, ο κ. Στεφάνου είπε ότι το ΑΚΕΛ «ξεκάθαρα και χωρίς αμφισημίες μιλά για τη συμφωνημένη βάση λύσης που είναι η διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως την περιγράφουν τα Ηνωμένα Έθνη» και πρόσθεσε πως το ΑΚΕΛ έχει «ξεκάθαρη αντίληψη για το πώς πρέπει να κινηθούμε για να σπάσουμε το μακρόχρονο αδιέξοδο και να αξιοποιήσουμε το διαπραγματευτικό κεκτημένο».

«Επιδιώκουμε λύση που να τερματίζει την τουρκική κατοχή και να επανενώνει την Κύπρο και τον λαό μας, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «το ΑΚΕΛ είναι δύναμη που δεν βολεύεται με την προσωρινότητα, δεν αποδέχεται ούτε και σιωπηλά συμβιβάζεται με την προσωρινότητα του διχοτομικού στάτους κβο που ολοένα διολισθαίνει προς το χειρότερο».

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η λύση θα απελευθερώσει νέες δυναμικές και θα ανοίξει νέες προοπτικές για τη χώρα και «θα βοηθήσει «να αντιμετωπίσουμε θετικά τις προκλήσεις που βρίσκονται ενώπιον μας και αναζητούν με πολύ πιεστικό τρόπο απαντήσεις», όπως είναι το ενεργειακό, το υδατικό, η κλιματική αλλαγή, στα οποία η χώρα μας, όπως είπε, «βρίσκεται βαλτωμένη και εγκλωβισμένη και η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη αποδεικνύεται κατώτερη των περιστάσεων και ανίκανη να τις αντιμετωπίσει».

Εσωτερική διακυβέρνηση

-----------------------

Σε σχέση με το ενεργειακό, ο κ. Στεφάνου είπε ότι «η Κύπρος ζει σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας και ανασφάλειας εξαιτίας ανερμάτιστων, λανθασμένων πολιτικών της προηγούμενης Κυβέρνησης του Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ αλλά και της ανικανότητας της παρούσας Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη».

«Για το ενεργειακό η Κυβέρνηση υποσχέθηκε και διακήρυξε πολλά τόσο για το χερσαίο τερματικό στο Βασιλικό όσο και για την ηλεκτρική διασύνδεση, αλλά τελικά και τα δύο κομβικά έργα βρίσκονται βαλτωμένα με αποτέλεσμα ο όποιος ενεργειακός σχεδιασμός υπάρχει να βρίσκεται στον αέρα», πρόσθεσε.

Ο κ. Στεφάνου είπε ότι "από το Δεκέμβριο του 2019, όταν υπογράφηκε η συμφωνία για το Βασιλικό από την Κυβέρνηση Αναστασιάδη - Συναγερμού, το ΑΚΕΛ με δημόσιες δηλώσεις του και παρεμβάσεις, μιλάει για απαράδεκτη συμφωνία, για μία συμφωνία που θα οδηγήσει σε αδιέξοδα και νέα προβλήματα, για μία συμφωνία που θα οδηγήσει σε νέες αυξήσεις στην τιμή του ηλεκτρισμού και ότι τελικά δεν θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε έναν έργο που είναι καίριας σημασίας για την έλευση φυσικού αερίου, για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής στην Κύπρο».

Ανέφερε επίσης ότι «η Κυβέρνηση δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, ούτε και για άλλα ζητήματα αναλαμβάνει τις ευθύνες της», τις οποίες συνήθως τις αφήνει ορφανές ή τις ρίχνει αλλού, όπως έκανε για παράδειγμα πρόσφατα με τη μεγάλη καταστροφή που υπέστη η χώρα μας από την πυρκαγιά στην ημιορεινή και ορεινή περιοχή της Λεμεσού και, τελικά, οι ευθύνες φορτώθηκαν σε δύο αποτσίγαρα», όπως είπε ο κ. Στεφάνου.

Επίσης, ανέφερε ότι η Κύπρος αντιμετωπίζει «σοβαρό πρόβλημα ακρίβειας και ανισοτήτων» με αποτέλεσμα «πολύς κόσμος να αντιμετωπίζει τεράστιες δυσκολίες να τα βγάλει πέρα».

Πρόσθεσε ότι «στην κοινωνία μας η διαπλοκή, η διαφθορά και η ατιμωρησία συνεχίζουν να κυριαρχούν έστω κι αν συχνά πυκνά ο Πρόεδρος με δηλώσεις του προσπαθεί να πείσει ότι έχει την αποφασιστικότητα να αντιμετωπίσει αυτά τα νοσηρά φαινόμενα».

Είπε ακόμη ότι «η Κύπρος διασύρθηκε, και διασύρεται ακόμα, διεθνώς για το σκάνδαλο των ‘χρυσών διαβατηρίων’ και δεν έχουμε την προσαγωγή κανενός στο δικαστήριο», ενώ ανέφερε πως το ΑΚΕΛ, στο μέτρο των δυνατοτήτων του έχει αναλάβει δράση και με αίτημά του προς την Αρχή καταπολέμησης της διαφθοράς, ζητεί «τη διερεύνηση του σκανδάλου στο Βασιλικό».

Αναφέροντας ότι η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη δείχνει αδυναμία να προωθήσει και να ολοκληρώσει έργα, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε ότι «πολλά έργα διακόπηκαν χωρίς να διασφαλίζεται πώς θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν» και πρόσθεσε πως «αυτό το γεγονός κοστίζει πάρα πολλά εκατομμύρια που τελικά πληρώνουν οι φορολογούμενοι πολίτες», πέραν του ότι «η χώρα μας κινδυνεύει με πρόστιμα και αποζημιώσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ».

Ανέφερε επίσης ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης με κάθε ευκαιρία δηλώνει ότι συνεχίζει τις πολιτικές της προηγούμενης Κυβέρνησης, της Κυβέρνησης Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ, της οποίας ήταν βασικό στέλεχος, ενώ τα κόμματα που τον στήριξαν και που συμμετέχουν στην Κυβέρνηση, όπως είπε, «επαγγέλλονταν προεκλογικά και συνεχίζουν και σήμερα να επαγγέλλονται την αλλαγή».

Είπε ακόμη ότι «το πρωτοφανές σκηνικό συμπληρώνεται με τον ΔΗΣΥ να δηλώνει ότι βρίσκεται στην αντιπολίτευση» και πρόσθεσε πως οι πολίτες διερωτώνται πως «μπορεί ο ΔΗΣΥ να κάνει αντιπολίτευση στις δικές του πολιτικές» και «όταν ένα μεγάλο μέρος της Κυβέρνησης αποτελείται από μέλη και οπαδούς του ΔΗΣΥ».

«Η απάντηση είναι απλή και λογική: ο ΔΗΣΥ δεν είναι αντιπολίτευση» και αυτό άλλωστε αποδεικνύεται μέσα από την πολιτική του πρακτική στηρίζοντας τις βασικές πολιτικές αποφάσεις και ενέργειες της Κυβέρνησης», πρόσθεσε.

Παρουσία ΑΚΕΛ στο Κοινοβούλιο

----------------------

Εξάλλου, αναφερόμενος σε παραδείγματα «της παραγωγικής και δημιουργικής παρουσίας» του ΑΚΕΛ στο Κοινοβούλιο, ο κ. Στεφάνου είπε ότι αυτά τα ζητήματα είναι οι καταχρηστικές πρακτικές που ακολουθούν τραπεζικά ιδρύματα, τις οποίες διαπίστωσε πρόσφατα και η Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτή, προσθέτοντας ότι «το ΑΚΕΛ ανέδειξε αυτά τα θέματα πάρα πολλές φορές εδώ και πολύ καιρό, καταγγέλλοντας ρήτρες και ‘παραθυράκια’ τα οποία χρησιμοποιούν οι τράπεζες για να αυθαιρετούν εκμεταλλευόμενες τη δεσπόζουσα θέση τους».

Ανέφερε ότι τα φαινόμενα αυτά «για χρόνια τα κομματικά λόμπι των τραπεζών προσπαθούν να κρύψουν κάτω από το χαλί»

«Όταν το ΑΚΕΛ έθεσε τα ζητήματα στη Βουλή - και τα θέτει συχνά - η αντίδρασή τους ήταν σφοδρή», ενώ το ίδιο σφοδρά αντέδρασαν και όταν το ΑΚΕΛ πρότεινε τη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών», πρόσθεσε.

Είπε ότι «το Προεδρικό και κόμματα στη Βουλή κίνησαν γη και ουρανό για να μην περάσει η πρόταση του ΑΚΕΛ».

Αναφέρθηκε επίσης σε «μεγάλη μάχη» του ΑΚΕΛ εντός και εκτός Βουλής για την προώθηση μέτρων που θα μειώσουν το κόστος ενέργειας που είναι ψηλό και πρόσθεσε πως τέτοια μέτρα είναι ο μόνιμα μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στο ρεύμα, η απόσυρση των πράσινων φορολογιών, η κατάργηση της διπλής φορολογίας στα καύσιμα, ο εμπλουτισμός προγραμμάτων που επιτρέπουν την πρόσβαση των μικρομεσαίων νοικοκυριών στην ενέργεια και διάφορα άλλα.

Σημαίνει δύναμη για το μέλλον!