Κοινοτική πηγή επιβεβαίωσε την Παρασκευή στο ΚΥΠΕ ότι η Κύπρος θα πρέπει να επιστρέψει στην ΕΕ το ποσό των €67.191.391,67 που είχε λάβει ως συγχρηματοδότηση για το έργο του τερματικού σταθμού LNG στο Βασιλικό.

Η κοινοτική πηγή επισημαίνει ότι η προθεσμία πληρωμής είναι η 6η Νοεμβρίου 2025, και αν δεν καταβληθεί το ποσό έως τότε, θα αρχίσουν να χρεώνονται τόκοι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Φιλελεύθερου» που προηγήθηκε, η απόφαση αυτή έρχεται μετά την οριστική απόρριψη της έφεσης που άσκησε η κυπριακή Κυβέρνηση εναντίον της εντολής ανάκτησης των κονδυλίων από τον CINEA.

Η κοινοτική πηγή ωστόσο απέφυγε να σχολιάσει περισσότερα σχετικά με το αιτιολογικό σκεπτικό της απόρριψης της έφεσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ