Η αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και τα θέματα που αφορούν στην κινητικότητα των εργαζομένων θα τεθούν στο προσκήνιο της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ανέφερε την Παρασκευή η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για Κοινωνικά Δικαιώματα και Δεξιότητες, Ποιοτικές Θέσεις Εργασίας και Ετοιμότητα, Ροξάνα Μινζάτου.

Η κ. Μινζάτου μιλούσε στο πλαίσιο συνάντησης με τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Παιδείας και Εργασίας.

«Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ελλείψεις στην εξειδίκευσης των ανθρώπων για την κάλυψη των θέσεων εργασίας. Υπάρχουν τομείς όπου οι θέσεις εργασίας δεν επαρκούν λόγω των κακών συνθηκών εργασίας», σημείωσε. Ο Χάρτης Πορείας για Ποιοτικές Θέσεις Εργασίας θα είναι ολοκληρωμένος και θα περιλαμβάνει εργαλεία που αφορούν τη δημιουργία και τη διασφάλιση θέσεων εργασίας σε κλάδους που μετασχηματίζονται, πρόσθεσε.

Μιλώντας για τις διαπραγματεύσεις που θα ξεκινήσουν μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών για τον προϋπολογισμό 2028-2034, η Ροξάνα Μινζάτου ζήτησε την υποστήριξη της Κύπρου, ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διατηρήσει ή να αυξήσει τη χρηματοδότηση για εκπαιδευτικές και κοινωνικές δεξιότητες. Όσον αφορά το Erasmus, η πρόταση είναι να αυξηθεί από 26 δισεκατομμύρια ευρώ σε 41 δισεκατομμύρια ευρώ. Όσον αφορά τις κοινωνικές δαπάνες, η πρόταση είναι να υπάρχουν εθνικά σχέδια, εξήγησε.

Η κ. Μινζάτου σημείωσε ότι «θα παρουσιάσουμε του χρόνου την πρώτη ευρωπαϊκή στρατηγική κατά της φτώχειας. Η Εγγύηση για τα Παιδιά, η οποία καταπολεμά την παιδική φτώχεια, θα είναι κεντρικής σημασίας σε αυτήν την πολιτική», η οποία χρηματοδοτήθηκε εν μέρει με χρήματα της ΕΕ, πρόσθεσε. Η στρατηγική θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας και η παιδική φτώχεια χρειάζεται περισσότερους πόρους, επεσήμανε.

«Ελπίζουμε ότι η Κυπριακή Προεδρία θα μπορέσει να φιλοξενήσει τον Ιούνιο μια τεράστια εκδήλωση. Αυτό σημαίνει μια μικτή συνάντηση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τους Υπουργούς Οικονομικών, ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε μαζί για τις επενδύσεις στην παιδική φτώχεια και τα κοινωνικά ζητήματα», δήλωσε η κ. Μινζάτου.

Στην τοποθέτησή του, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, ανέφερε ότι η καινοτομία είναι βασικό εργαλείο στο εκπαιδευτικό σύστημα. «Κάναμε βήματα προόδου στην Κύπρο, αλλά έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε», σημείωσε.

Αναφερόμενος στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, είπε ότι η Κύπρος υστερεί στις υποδομές και ζήτησε περισσότερα κονδύλια για τη δημιουργία υποδομών. Αναφερόμενος στην αναγνώριση επαγγελματικών τίτλων, επεσήμανε ότι η κάθε χώρα έχει τα δικά της κριτήρια. Καταληκτικά, είπε ότι θα στηρίξει τον νέο προϋπολογισμό που προτείνει η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλλας, απηύθυνε σειρά ερωτημάτων προς τη Ροξάνα Μινζάτου. Συγκεκριμένα, ρώτησε ποιες ενέργειες γίνονται ώστε να αναπτυχθεί η κριτική σκέψη των Ευρωπαίων πολιτών και να υπάρξει διαχείριση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) και πώς διασυνδέονται οι επαγγελματικοί τίτλοι με τους τίτλους σπουδών των πανεπιστημίων. Ακόμη, ρώτησε πώς διασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας για όσους θέλουν να εργαστούν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, ζήτησε τη συμβολή της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην άντληση κονδυλίων για δημιουργία νέων τεχνικών σχολών στην Κύπρο. Αναφερόμενος στα ολοήμερα σχολεία, σημείωσε ότι πρέπει τα παιδιά να βρίσκονται σε ασφαλή χώρο όταν οι γονείς τους εργάζονται.

Είπε ακόμη ότι πρέπει να δημιουργηθεί μηχανισμός ώστε όσοι Κύπριοι εργάζονταν στο εξωτερικό να μπορούν να παίρνουν τη σύνταξή τους χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες. Πρέπει να κατοχυρωθεί ενιαία αρχή για τους επαγγελματικούς τίτλους, πρόσθεσε.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Μαρίνος Μουσιούττας, ζήτησε να καταβάλλονται τα επιδόματα των εργαζομένων που πάνε από μια χώρα σε άλλη. Κάποιες χώρες της ΕΕ είναι πιο ανεπτυγμένες σε θέματα ΤΝ ενώ άλλες όχι, είπε, τονίζοντας ότι αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν στον υφιστάμενο σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Καυκαλιάς, εξέφρασε ανησυχία για τη στρατιωτικοποίηση της ΕΕ, «η οποία ίσως αποβεί μοιραία για όσα συζητούνται εδώ σήμερα», όπως είπε. Αναφερόμενος στους κατώτατους μισθούς και τις συλλογικές συμβάσεις, ρώτησε ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνει η ΕΕ για την ενίσχυση των εργαζομένων και πώς προσεγγίζει η ΕΕ την επισφάλεια στην εργασία.

Σημείωσε ακόμη ότι το ποσοστό των νέων ανθρώπων ηλικίας 15-29 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης ανέρχεται στο 13,8% στην Κύπρο, ενώ ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο 11%. «Με ποιες πολιτικές θα μειωθεί το ποσοστό αυτών των νέων;», διερωτήθηκε.

Απαντώντας στους Κύπριους βουλευτές, η Roxana Minzatu δήλωσε ότι «η επαγγελματική κατάρτιση αποτελεί πρόκληση και πρέπει να δράσουμε από κοινού», προσθέτοντας ότι του χρόνου η Επιτροπή θα παρουσιάσει την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Επαγγελματικής Κατάρτισης. Επεσήμανε επίσης ότι η Κύπρος διαθέτει κονδύλι 1,5 δισ. ευρώ για την πολιτική συνοχής, βάσει του τρέχοντος προϋπολογισμού (2021-2027), ώστε να μπορεί να επενδύσει σε εκπαιδευτικές υποδομές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής κατάρτισης. Πρόσθεσε ότι «του χρόνου θα προτείνουμε τις δεξιότητες που αφορούν τη μηχανική και τους νοσηλευτές», καθώς και «το πακέτο κινητικότητας και την πρωτοβουλία για τις δεξιότητες για φορητότητα». «Χρειαζόμαστε μηχανικούς σε πολλούς τομείς», τόνισε.

«Έχουμε ρυθμιζόμενα και μη ρυθμιζόμενα επαγγέλματα στην ΕΕ, θέλουμε να επεκτείνουμε τον αριθμό των ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων που έχουν αυτόματη αναγνώριση», επεσήμανε.

«Στην Ένωση Δεξιοτήτων, η οποία είναι η στρατηγική μας για τις δεξιότητες, θέτουμε ένα σύνολο πέντε βασικών δεξιοτήτων: γραμματισμό, μαθηματικά, επιστήμες, ψηφιακές δεξιότητες και δεξιότητες ιδιότητας του πολίτη», σημείωσε, προσθέτοντας ότι συζήτησε την ιδιότητα του πολίτη με την κυπριακή Κυβέρνηση. «Αυτή θα είναι η δεξιότητα με την οποία τα παιδιά θα μπορούν να διδαχθούν τον γραμματισμό στα μέσα ενημέρωσης, τον γραμματισμό στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την κριτική σκέψη, την ικανότητα αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης, την ικανότητα λειτουργίας σε μια ψηφιοποιημένη κοινωνία», εξήγησε.

Η Ροξάνα Μινζάτου επεσήμανε ότι οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι θα αποτελέσουν προτεραιότητα κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας. Πρόσθεσε ότι ο Χάρτης Πορείας για Ποιοτικές Θέσεις Εργασίας θα παρουσιαστεί στις 25 Νοεμβρίου.

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Καυκαλιάς, ανέφερε ότι κατέγραψε πολλά χρήσιμα σημεία, ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο, και σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση των εθνικών νομοθεσιών και πολιτικών.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, ο κ. Καυκαλιάς, είπε ότι πολλά πρέπει να γίνουν στην Κύπρο για να επιτευχθεί ο στόχος ευρωπαϊκής οδηγίας για κάλυψη του 80% των εργαζομένων από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή οδηγία για την επ’ αμοιβή άσκηση των νέων ανθρώπων, σημείωσε ότι ενημερώθηκε πως προχωρούν οι διεργασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταγράφοντας ωστόσο «την προσέγγιση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι το αποτέλεσμα δεν είναι και το πιο επιθυμητό από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση». Την επόμενη εβδομάδα, πρόσθεσε, «θα έχουμε συνεδρία στην παρουσία και του Υπουργού Εργασίας στην Επιτροπή Εργασίας, όπου αναμένουμε κατάθεση νομοσχεδίου».

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, χαρακτήρισε τη συνάντηση με την κ. Μινζάτου ως «πάρα πολύ εποικοδομητική, υπό την έννοια ότι έχουμε ενημερωθεί για τη στρατηγική της Ευρώπης σε ζητήματα εργασίας και εκπαίδευσης», προσθέτοντας ότι «μας δόθηκε η ευκαιρία να εκφράσουμε και τις δικές μας φιλοδοξίες και στόχους».

Σημειώνοντας ως σημαντικά ζητήματα την κινητικότητα των εργαζομένων και την ενίσχυση της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κ. Σαββίδης εξέφρασε την ελπίδα ότι με την επερχόμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ «τέτοιου είδους ζητήματα θα είναι προτεραιότητες της δικής μας κυβέρνησης για να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις».

