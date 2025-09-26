Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε ότι το θέμα της ομοσπονδίας στην Κύπρο έχει κλείσει για την Τουρκία και επανέλαβε τη θέση του περί ύπαρξης δύο κρατών στη Μεγαλόνησο.



Μιλώντας στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στην πτήση επιστροφής προς την Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε σχετικά: «Η στάση μας και η πολιτική μας για το θέμα της Κύπρου είναι σαφής. Το θέμα της ομοσπονδίας έχει πλέον κλείσει για εμάς. Κανείς δεν μπορεί να μας παρασύρει ξανά σε συζητήσεις για ομοσπονδία με λογοπαίγνια. Οι Τουρκοκύπριοι δεν θα δεχτούν ποτέ να είναι μειονότητα στο νησί. Η μόνη ρεαλιστική λύση είναι η αποδοχή της ύπαρξης δύο ξεχωριστών κρατών στο νησί».

Επισήμανε ότι διατύπωσε τη θέση του αυτή και στην ομιλία του, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενώ αναφερόμενος στις επικείμενες εκλογές στο ψευδοκράτος εξέφρασε την πεποίθησή του ότι «ο τουρκοκυπριακός λαός», όπως είπε, «θα κάνει την πιο σωστή και ορθή επιλογή». «Ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια χώρα δεν θα αφήσουμε ποτέ τους Τουρκοκύπριους αδελφούς μας μόνους» συμπλήρωσε.

Για Ανατολική Μεσόγειο και σχέσεις με Αίγυπτο και Λιβύη

«Η Τουρκία δεν έχει βλέψεις στα δίκαια και την κυριαρχία κανενός» είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ωστόσο συνέχισε «είναι αποφασισμένη να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της. Η στάση μας όσον αφορά τους πόρους της Μεσογείου είναι σαφής. Παίρνουμε το μερίδιο που μας αναλογεί από αυτούς τους πόρους και συνεργαζόμαστε με τους γείτονές μας με βάση την αρχή του αμοιβαίου οφέλους».

«Η αποφασιστική στάση της Τουρκίας οδηγεί σε αναθεώρηση των υπολογισμών στην περιοχή. Η Τουρκία είναι πλέον μια δύναμη με λόγο, αποφασιστική και καθοριστική στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» συμπλήρωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Λιβύη, υποστήριξε ότι «η ειρήνη που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση της Τουρκίας μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων πλευρών στη Λιβύη αποτελεί πηγή ελπίδας όχι μόνο για τον λαό της Λιβύης, αλλά και για ολόκληρη την περιοχή».



Διαβάστε επίσης: Ερντογάν: Έμεινε «ικανοποιημένος» από την συνάντηση με Ντόναλντ Τραμπ

Αναφέρθηκε επίσης και στις σχέσεις της Άγκυρας με το Κάιρο λέγοντας ότι «οι καλές σχέσεις που έχουμε αναπτύξει με την Αίγυπτο και η διεξαγωγή κοινών ασκήσεων των ναυτικών δυνάμεών μας στη Μεσόγειο έπειτα από 13 χρόνια αποτελούν απτή απόδειξη του ρόλου που διαδραματίζει η Τουρκία στην ειρήνη και την ασφάλεια της περιοχής».

Τονίζοντας ότι «η Τουρκία και η Αίγυπτος είναι δύο σημαντικές χώρες της περιοχής μας» είπε ότι «τα τελευταία χρόνια, οι σχέσεις μας έχουν σημειώσει ιστορική πρόοδο. Εργαζόμαστε για να αυξήσουμε τους τομείς συνεργασίας».

Τέλος, είπε ότι ελπίζει η Τουρκία να έχει ολοκληρώσει την κατασκευή του νέου αεροπλανοφόρου της σε ένα με δύο χρόνια.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ