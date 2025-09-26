«Φεύγουμε από την Ουάσιγκτον ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη χθεσινή συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και τόνισε ότι ο ίδιος και η τουρκική αντιπροσωπεία έτυχαν θερμής υποδοχής.

«Φυσικά, δεν είναι δυνατόν να επιλυθούν όλα τα ζητήματα με μία μόνο συνάντηση. Ωστόσο αυτή η επαφή μας οδήγησε σε σημαντική πρόοδο σε πολλά θέματα», είπε ο Τούρκος πρόεδρος μιλώντας στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στην πτήση επιστροφής προς την Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σχολίασε επίσης ότι οι συνομιλίες του με τον Ντόναλντ Τραμπ διεξήχθησαν σε «ειλικρινή, εποικοδομητική και παραγωγική ατμόσφαιρα».

«Εξάλλου, η σχέση μας με τον κ. Τραμπ είναι πολύ καλή από παλιά. Κατά την πρώτη θητεία του, είχαμε έναν διαφορετικό διάλογο, ο οποίος συνεχίζεται. Πιστεύω ότι αυτό θα έχει θετικές επιπτώσεις στις τουρκοαμερικανικές σχέσεις. Χρησιμοποιούμε μια γλώσσα σαφή, ξεκάθαρη και βασισμένη σε αρχές όταν μιλάμε με τους φίλους μας. Ο κ. Τραμπ είναι επίσης ένας πολιτικός που αγαπά τον ειλικρινή λόγο και εκφράζει τις σκέψεις του χωρίς περιστροφές», σημείωσε αναφερόμενος στη σχέση του με τον Αμερικανό πρόεδρο και προσέθεσε ότι «προωθούμε τις σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό».

Ο Ερντογάν, σημειώνοντας ότι εξέτασαν με εποικοδομητική προσέγγιση τα μέτρα που θα ανοίξουν το δρόμο για συνεργασία στον τομέα της άμυνας, επανέλαβε ότι οι δύο πλευρές έχουν θέσει στόχο ο όγκος του διμερούς εμπορίου να φτάσει τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στη συνέχεια των δηλώσεων του ο Τούρκος πρόεδρος έκανε εκτενή αναφορά στις εξελίξεις στη Γάζα και στη Συρία, τονίζοντας ότι υποστηρίζει και ο ίδιος «το όραμα του κ. Τραμπ για παγκόσμια ειρήνη».

«Υπάρχει συμφωνία και από τις δύο πλευρές για να σταματήσει η αιματοχυσία», είπε, «ελπίζω ότι θα επιτύχουμε σύντομα πρόοδο σε αυτό το θέμα. Κατά τη διάρκεια του γεύματος, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα από κάθε άποψη».

«Η συνάντησή μας ήταν πολύ σημαντική από την άποψη ότι διατυπώθηκε η βούληση να τερματιστούν οι σφαγές στη Γάζα. Ο κ. Τραμπ εξέφρασε στη συνάντηση την ανάγκη να τερματιστούν οι συγκρούσεις στη Γάζα και να επιτευχθεί μόνιμη ειρήνη. Εμείς εξηγήσαμε πώς μπορεί να επιτευχθεί πρώτα εκεχειρία και στη συνέχεια μόνιμη ειρήνη στη Γάζα και σε ολόκληρη την Παλαιστίνη. Εκεί δημιουργήθηκε μια κοινή αντίληψη», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Τέλος, επανέλαβε την πάγια θέση του ότι «η λύση των δύο κρατών είναι η φόρμουλα που θα εξασφαλίσει μόνιμη ειρήνη στην περιοχή και ότι η υφιστάμενη κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ