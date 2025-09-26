Ολοκλήρωσε τον κύκλο συναντήσεων με Προέδρους ή εκπροσώπους κομμάτων, ενόψει των βουλευτικών εκλογών του 2026, η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων και Πρόεδρος του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (ΕΜΔΓ), Τζόζη Χριστοδούλου με θέμα την ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής γυναικών και ανδρών στην εκλογική διαδικασία και, γενικότερα, στην πολιτική ζωή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου της Επιτρόπου, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με την Πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΑΚΕΛ, Γιώργο Λουκαΐδη, τον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλο, τον Πρόεδρο της ΕΔΕΚ, Νίκο Αναστασίου, και τον Πρόεδρο του Κινήματος Οικολόγων, Σταύρο Παπαδούρη.

Σημειώνοντας ότι σήμερα η εκπροσώπηση των γυναικών στο Υπουργικό Συμβούλιο ανέρχεται στο 37%, ενώ στη Βουλή μόλις στο 14%, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση παραμένει επίσης χαμηλή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν υπάρχει εκπροσώπηση, η Επίτροπος εξέφρασε την ανησυχία της για το ενδεχόμενο ακόμα χαμηλότερης εκπροσώπησης των γυναικών στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Υπογράμμισε παράλληλα ότι η μη ισόρροπη εκπροσώπηση του 50% του πληθυσμού στα κέντρα λήψης αποφάσεων δημιουργεί δημοκρατικό έλλειμμα.

Ο διάλογος με τα κοινοβουλευτικά κόμματα επικεντρώθηκε στην ανάγκη εφαρμογής πιο αποτελεσματικών μέτρων και στην εξέταση του θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της γυναικείας εκπροσώπησης, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Προστίθεται ότι αναλύθηκαν τα αίτια που οδηγούν σε χαμηλότερη συμμετοχή γυναικών στην πολιτική ζωή και προτάθηκαν διορθωτικά μέτρα που μπορούν να ληφθούν από πλευράς των κομμάτων.

Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η εφαρμογή δεσμευτικών ποσοστώσεων τόσο στα ψηφοδέλτια των κομμάτων όσο και εσωτερικά, στις κομματικές επιτροπές, καθώς και η δυνατότητα συνεργασίας των κοινοβουλευτικών κομμάτων για την καθιέρωση υποχρεωτικών ποσοστώσεων μέσω νομοθετικής ρύθμισης, ως προσωρινό μέτρο το οποίο θα συνοδεύεται από άλλες δράσεις και πρακτικές.

Πιο συγκεκριμένα, και με στόχο την προώθηση της ισότιμης συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική ζωή, η Επίτροπος πρότεινε τη δημιουργία πολιτικής ακαδημίας γυναικών (και νέων) από πλευράς του κοινοβουλίου και με τη συνεργασία όλων των κομμάτων.

Τονίζοντας την ανάγκη δημιουργίας ενός ασφαλούς και έμφυλου περιβάλλοντος στην πολιτική ζωή, τόσο στις εσωτερικές διαδικασίες των κομμάτων όσο και στη Βουλή, η κ. Χριστοδούλου έθεσε προς συζήτηση μέτρα όπως η δημιουργία βρεφονηπιακών σταθμών εντός ή πλησίον του κοινοβουλίου αλλά και στους χώρους ή πλησίον των πολιτικών γραφείων των κομμάτων ώστε να διευκολύνεται η ισότιμη συμμετοχή γονέων που θα επιθυμούσαν να συμμετέχουν στη πολιτική.

Προς αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και σεξιστικών συμπεριφορών, πρότεινε το μοντέλο που ακολουθήθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την υπογραφή από όλα τα μέλη της Βουλής και εσωτερικά σε όλα τα κόμματα, Πολιτικής Δήλωσης για μηδενική ανοχή του σεξισμού και της σεξουαλικής παρενόχλησης, η οποία θα συνοδεύεται από συγκεκριμένες διαδικασίες υποβολής και χειρισμού παράπονων.

Η Επίτροπος υπέδειξε παρόμοια πρακτική που ακολουθείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο υιοθέτησε πολιτική μηδενικής ανοχής της σεξουαλικής παρενόχλησης ενσωματώνοντας κανονισμούς που εμποδίζουν μέλη που δεν υπογράφουν τη δήλωση να αναλαμβάνουν την προεδρία κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Όλες οι δηλώσεις υπογεγραμμένες και μη αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ευρωκοινοβουλίου. Η κ. Χριστοδούλου πρότεινε τη μεταφορά αυτής της πρακτικής και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Προτάθηκε επίσης όπως, πέραν της χορηγίας που λαμβάνουν οι γυναικείες οργανώσεις από τον ΕΜΔΓ, τη διάθεση εκ μέρους των κομμάτων ειδικού κονδυλίου, από την κρατική χορηγία που λαμβάνουν, προς τις γυναικείες οργανώσεις τους για ενίσχυση των δράσεων που προωθούν την ισόρροπη συμμετοχή στα κέντρα λήψης των αποφάσεων.

Συζητήθηκε επίσης, όπως αναφέρεται, η εισήγηση της Επιτρόπου για επαναφορά της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών ως ξεχωριστής επιτροπής, η οποία θα επικεντρώνεται αποκλειστικά και συστηματικά σε ζητήματα ισότητας των φύλων, προώθησης των δικαιωμάτων των γυναικών και εξάλειψης κάθε μορφής διάκρισης στη βάση του φύλου.

Η ανάγκη για στοχευμένη και εξειδικευμένη κοινοβουλευτική εργασία επί των πιο πάνω θεμάτων καθίσταται επιτακτική, λαμβανομένων υπόψη των σύνθετων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι γυναίκες στην Κύπρο.

Εντούτοις, αναγνωρίζοντας πλήρως τις προκλήσεις που πιθανό να αναφύονται από τον ήδη αυξημένο αριθμό των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, η κ. Χριστοδούλου εισηγήθηκε όπως η υφιστάμενη Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών καθορίσει, στο πλαίσιο των εργασιών της, ότι σε δεκαπενθήμερη βάση θα περιλαμβάνει στην ημερήσια διάταξή της θέματα που άπτονται των δικαιωμάτων των γυναικών και της ουσιαστικής ισότητας των φύλων.

Με τον τρόπο αυτό, πρόσθεσε, διασφαλίζεται η συστηματική παρακολούθηση, μελέτη και προώθηση πολιτικών για την ισότητα, ενισχύοντας τον ρόλο της Βουλής ως θεσμικού εγγυητή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων.

Η Επίτροπος, καταλήγει η ανακοίνωση, «εξέφρασε τη δέσμευσή της να συνεχίσει τις προσπάθειες ενίσχυσης της ισότητας των φύλων στην πολιτική και κάλεσε τα πολιτικά κόμματα να επιδείξουν την ίδια δέσμευση προκειμένου να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή όλων των πολιτών στη διαμόρφωση του μέλλοντος της χώρας».

Πηγή: ΚΥΠΕ