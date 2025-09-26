Στη Σύνοδο Υπουργών Ανταγωνιστικότητας (Εσωτερική Αγορά και Βιομηχανία), που πραγματοποιείται τη Δευτέρα, στις Βρυξέλλες, θα συμμετάσχει ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργος Παπαναστασίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, ο κ. Παπαναστασίου αναχωρεί για τις Βρυξέλλες την Κυριακή.

«Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου, οι Υπουργοί των 27 κρατών μελών της ΕΕ, αρμόδιοι για τα θέματα Βιομηχανίας και Εσωτερικής Αγοράς, θα ανταλλάξουν απόψεις, μεταξύ άλλων, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2028-2034», αναφέρεται.

Παράλληλα, προστίθεται, θα εξετάσουν την πρόοδο στην προσπάθεια απλούστευσης του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, με στόχο τη μείωση του διοικητικού κόστους και των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων κατά τουλάχιστον 25% για όλες τις επιχειρήσεις (εξοικονόμηση 37,5 δισ. ευρώ) και κατά τουλάχιστον 35% για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) έως το 2030.

Την Τρίτη ο Υπουργός Ενέργειας θα συμμετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο πλαίσιο συνεδρίου για τη νέα στρατηγική της Ενιαίας Αγοράς, με τίτλο «Joint Business Event on the Single Market Strategy».

Επιπλέον, θα είναι κεντρικός ομιλητής στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Υδρογόνου 2025 (European Hydrogen Week 2025).

Ο κ. Παπαναστασίου επιστρέφει στην Κύπρο το βράδυ της Τρίτης.

