Θέματα που αφορούν τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, την αναπτυξιακή πορεία της Λάρνακας, τις υφιστάμενες και μελλοντικές υποδομές καθώς και ζητήματα που απασχολούν τους δημότες της πόλης συζήτησαν σε χθεσινή τους συνάντηση ο Δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας και ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Νίκος Αναστασίου, αναφέρει ο Δήμος σε ανακοίνωσή του.

Όπως αναφέρεται, ο κ. Βύρας "ευχαρίστησε θερμά τον Πρόεδρο της ΕΔΕΚ και τα μέλη της αντιπροσωπείας για την εποικοδομητική συζήτηση και τη διάθεση συνεργασίας προς όφελος της πόλης και των δημοτών της. Τόνισε, επίσης, τη σημασία του διαλόγου και της συνεννόησης για την προώθηση των κοινών στόχων και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αφορούν τη Λάρνακα".

Σημειώνεται ότι τον κ. Αναστασίου συνόδευαν ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής Λάρνακας, Ευάγγελος Γεωργιάδης, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής της ΕΔΕΚ, Αχιλλέας Μαλαχουρίδης και Ανδρέας Γιάγκου, και ο Δημοτικός Σύμβουλος, Γιώργος Ανδρέου.

Πηγή: ΚΥΠΕ