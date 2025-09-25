H διασφάλιση δίκαιου εισοδήματος για τους αγρότες είναι κρίσιμη για την επισιτιστική ασφάλεια δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας Γιαννάκης Γαβριήλ, εκφράζοντας παράλληλα ανησυχία για πιθανή μεταφορά κονδυλίων της ΚΑΠ σε αμυντικές δαπάνες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, κατά τη συμμετοχή του σε Διακοινοβουλευτική Συνάντηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης του Υπαίθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, ο κ. Γαβριήλ επικεντρώθηκε σε παρέμβασή του στο ζήτημα του βιοτικού επιπέδου των αγροτών.

Θέμα της Επιτροπής ήταν οι συνέπειες, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Ένα Όραμα για τη Γεωργία και τα Τρόφιμα».

Όπως αναφέρεται, την παρέμβασή του ο κ. Γαβριήλ σημείωσε ότι το ζήτημα της διασφάλισης δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τους αγρότες ως προϋπόθεσης για την επίτευξη της επισιτιστικής ασφάλειας και της ανανέωσης των γενεών στη γεωργία είναι καθοριστικής σημασίας για το μέλλον και τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα.

Αναφερόμενος ειδικότερα στην Κύπρο, ο κ. Γαβριήλ επισήμανε τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί, όπως η λειψυδρία, οι έντονες επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, το μικρό μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και το υψηλό κόστος παραγωγής και εξαγωγής, λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα της χώρας.

Προστίθεται ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας τόνισε τη σημαντικότητα διατήρησης επαρκούς χρηματοδότησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα, εκφράζοντας παράλληλα την έντονη ανησυχία του για την προβλεπόμενη δυνατότητα διοχέτευσης κονδυλίων της ΚΑΠ σε αμυντικές δαπάνες, η οποία, όπως επισήμανε, ελλοχεύει σοβαρούς κινδύνους για την επισιτιστική ασφάλεια της Ένωσης. Πρόσθεσε επίσης ότι η προτεινόμενη εφαρμογή των Νέων Γονιδιωματικών Τεχνικών στη γεωργία δεν συνιστά βιώσιμη λύση.

Ο κ. Γαβριήλ εισηγήθηκε δυνατούς τρόπους ώστε να καταστεί πιο ελκυστικό και βιώσιμο το επάγγελμα του γεωργού στις νέες γενεές. Ειδικότερα, ανέδειξε την ανάγκη για μεγαλύτερες επενδύσεις σε κρίσιμες υποδομές για την αναζωογόνηση της υπαίθρου, ουσιαστική στήριξη μικροκαλλιεργητών και νέων αγροτών μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, συμβουλευτικές υπηρεσίες, κατάρτιση και προσιτή στέγαση.

Αναφερεται επίσης πως υπογράμμισε την ανάγκη μείωσης της γραφειοκρατίας και του διοικητικού άχθους, ενίσχυσης των οργανώσεων παραγωγών, καθορισμού ελάχιστων τιμών που καλύπτουν το κόστος παραγωγής αγροτικών προϊόντων και βελτίωσης της πρόσβασης σε γεωργική ασφάλιση και εργαλεία διαχείρισης κινδύνων.

Καταληκτικά, ο κ. Γαβριήλ τόνισε την ανάγκη θεσμοθέτησης τακτικού διαλόγου ανάμεσα στις κοινοβουλευτικές επιτροπές γεωργίας των κρατών μελών και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε οι πολιτικές που σχεδιάζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε κράτους μέλους και να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των αγροτών.

Πηγή: ΚΥΠΕ