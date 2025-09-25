Ανακοίνωση εξέδωσε το ΑΚΕΛ για το τερματικό στο Βασιλικό, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι «οι ένοχοι να δικαστούν και να πληρώσουν εκείνοι τα σπασμένα. Όχι ο λαός».

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Από το 2019, το ΑΚΕΛ προειδοποιεί για τις προβληματικές διαδικασίες, τη βιωσιμότητα, τη χρηματοδότηση, τις αλλεπάλληλες καθυστερήσεις αλλά και το τελικό όφελος για τον καταναλωτή που θα μπορούσε τελικά να προκύψει από το τερματικό στο Βασιλικό, όπως το είχε αποφασίσει η κυβέρνηση Συναγερμού.

Όμως, η κυβέρνηση Συναγερμού Αναστασιάδη έστηνε φιέστες ενώ η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη συνέχισε στον ίδιο χαβά. Τώρα ήρθε ο λογαριασμός. Η Κομισιόν ζητά πίσω τα χρήματα που έδωσε στην Κύπρο για το τερματικό στο Βασιλικό και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διενεργεί ποινική έρευνα για διαφθορά. Επιπρόσθετα, η εισαγωγή φυσικού αερίου δεν φαίνεται καν στον μακρινό ορίζοντα με αποτέλεσμα η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας να κρέμεται από μία κλωστή και οι πολίτες να συνεχίζουν να πληρώνουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε ρύπους.

Με άλλα λόγια, η Κύπρος πληρώνει ακριβά ακόμα ένα φιάσκο των κυβερνήσεων Αναστασιάδη και Χριστοδουλίδη. Ένα έργο που κατέληξε μνημείο ανικανότητας, σκοπιμοτήτων αλλά κι ενδεχόμενης διαφθοράς και διαπλοκής. Για αυτό κρύβεται ο Συναγερμός: επειδή είναι έργο της κυβέρνησής του. Για αυτό κρύβεται και ο Χριστοδουλίδης: επειδή δεν θέλει να αποκαλυφθούν τα σκάνδαλα της κυβέρνησης που και ο ίδιος υπηρέτησε επί δέκα χρόνια.

Το ΑΚΕΛ διαμηνύει προς κάθε κατεύθυνση. Οι ένοχοι να δικαστούν και να πληρώσουν εκείνοι τα σπασμένα. Όχι ο λαός