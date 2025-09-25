Η Ολομέλεια τήρησε την Πέμπτη ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του πρώην Βουλευτή Ανδρέα Παπαπολυβίου.

Ο προεδρεύων Ζαχαρίας Κουλία είπε ότι ο εκλιπών ήταν ένας άνθρωπος που υπηρέτησε τα κοινά με συνέπεια και πάθος και αφιέρωσε τη ζωή του στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, των προσφύγων και των πιο ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας.

Ανέφερε ότι υπηρέτησε με συνέπεια ως βουλευτής, Έπαρχος Λευκωσίας, πρόεδρος της ΠΑΣΥΔΥ και υπήρξε ενεργό μέλος σε πλήθος κοινωνικών και φιλανθρωπικών φορέων, προσφέροντας πάντα με σεβασμό και αίσθημα δικαίου.

"Η αφοσίωση, η ανθρωπιά και η αγάπη του για τον τόπο μας αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα. Εκ μέρους της Βουλής των Αντιπροσώπων εκφράζω θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του και ιδιαίτερα στον αγαπητό μας συνάδελφο Μάριο", ανέφερε.