Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέκρινε σήμερα τον «σαφώς απογοητευτικό» κλιματικό στόχο της Κίνας, η οποία δεσμεύθηκε να μειώσει τις καθαρές εκπομπές της των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου κατά 7% έως 10% μέχρι το 2035.







Ο στόχος αυτός «υπολείπεται σημαντικά αυτού που εκτιμάμε πως είναι ταυτόχρονα εφικτό και απααραίτητο. Αυτό το επίπεδο φιλοδοξίας είναι σαφώς απογοητευτικό», δήλωσε ο αρμόδιος για το κλίμα ευρωπαίος επίτροπος Βόπκε Χούκστρα, σε ανακοίνωση που δόθηκε στον Τύπο.

«Με δεδομένο το σημαντικό αποτύπωμα άνθρακα της Κίνας, καθιστά πολύ πιο δύσκολη την πραγματοποίηση των παγκόσμιων κλιματικών στόχων», πρόσθεσε εκφράζοντας τη λύπη του γι' αυτό.

Η Κίνα αντιπροσωπεύει σχεδόν το 30% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που δόθηκε στη δημοσιότητα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ αποκάλυψε ο ίδιος, χθες, Τετάρτη, τον κλιματικό στόχο της χώρας του.

Δεσμεύθηκε ότι η Κίνα θα μειώσει τις καθαρές εκπομπές της αερίων του θερμοκηπίου κατά 7% έως 10% έως το 2035 σε σχέση με το υψηλότερο επίπεδο αυτών των εκπομπών της που μπορεί να καταγραφεί ακόμα και φέτος, «ενώ θα κάνει παράλληλα κάθε προσπάθεια για να τα καταφέρει καλύτερα».

Σχεδόν όλοι οι παρατηρητές συμφωνούν ότι οι στόχοι αυτοί είναι πολύ χαμηλοί, όμως η Κίνα μπορεί να τους ξεπεράσει χάρη στην ανάπτυξη του τομέα της των λεγόμενων «καθαρών» τεχνολογιών.

Για να ευθυγραμμισθεί με το στόχο του περιορισμού της ανόδου της θερμοκρασίας στον πλανήτη μέχρι το τέλος του αιώνα στον 1,5 βαθμό Κελσίου πάνω από τα επίπεδα της προβιομηχανικής εποχής, το Πεκίνο πρέπει να μειώσει τις εκπομπές του κατά περίπου 30% μέσα σε 10 χρόνια σε σχέση με τα επίπεδα του 2023.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ