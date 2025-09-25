Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων του κόμματός του ενόψει των βουλευτικών εκλογών, σημειώνοντας πως η διαδικασία βρίσκεται σε καλό δρόμο, με σημαντικό ενδιαφέρον όχι μόνο από στελέχη του ΔΗΚΟ αλλά και από πρόσωπα εκτός κομματικών γραμμών. Όπως ανέφερε, οι πρώτες ανακοινώσεις υποψηφιοτήτων θα γίνουν νωρίτερα από την τυπική επικύρωση της Κεντρικής Επιτροπής, ώστε οι υποψήφιοι να έχουν χρόνο επαφής με την κοινωνία.

Σε ερώτηση για τον Ανδρέα Αποστόλου, αποκάλυψε ότι βρίσκονται σε διάλογο, όπως και με άλλες προσωπικότητες από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, τονίζοντας πως οι εκλογές αυτές δεν είναι συνηθισμένες, καθώς χαρακτηρίζονται από μεγάλη ρευστότητα και υψηλά ποσοστά απογοήτευσης στο εκλογικό σώμα. «Ο αντίπαλός μας είναι η απογοήτευση και η απαξίωση προς το παραδοσιακό πολιτικό σύστημα», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο στόχος είναι να παρουσιαστούν υποψηφιότητες ικανές να εμπνεύσουν και να φέρουν ξανά τον κόσμο στην κάλπη.

Ο κ. Παπαδόπουλος εξαπέλυσε σκληρή κριτική κατά των «ακραίων και λαϊκίστικων δυνάμεων», προειδοποιώντας για τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν εάν τέτοιοι σχηματισμοί αποκτήσουν κοινοβουλευτική ισχύ. Αναφέρθηκε ειδικά στο ΕΛΑΜ, αλλά και στο νέο κόμμα «ΆΛΜΑ» του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, το οποίο χαρακτήρισε φορέα «ακραίας προσέγγισης» απέναντι στην επιχειρηματικότητα, κατηγορώντας το ότι υιοθετεί ιδεολογικά σχήματα που δαιμονοποιούν τους επιχειρηματίες και εμποδίζουν την ανάπτυξη. Παράλληλα, αμφισβήτησε την κριτική Μιχαηλίδη προς το ΔΗΚΟ, υπενθυμίζοντας ότι υπήρξε επί χρόνια μέλος του κόμματος, ακόμη και κατά την περίοδο που διορίστηκε Γενικός Ελεγκτής.

Αναφορικά με τη στήριξη στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ υπογράμμισε ότι το κόμμα όχι μόνο στηρίζει, αλλά και συμμετέχει ενεργά στη διακυβέρνηση, σημειώνοντας πως τα αποτελέσματα στην οικονομία, την ανάπτυξη και το μεταναστευτικό αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της κυβερνητικής συνεργασίας. Παραδέχθηκε ωστόσο ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στη συνεννόηση και την προδιαβούλευση, επιρρίπτοντας ευθύνη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για πιο ουσιαστική συνεργασία. «Διατηρούμε το δικαίωμα να διαφωνούμε σε επιμέρους ζητήματα», ξεκαθάρισε, φέρνοντας ως παράδειγμα τη στάση του ΔΗΚΟ στο θέμα των πολλαπλών συντάξεων.

Για το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την προεδρία της Βουλής, ο κ. Παπαδόπουλος απέφυγε να τοποθετηθεί, λέγοντας πως αυτό θα συζητηθεί την κατάλληλη στιγμή και πως η παρούσα περίοδος είναι αφιερωμένη στην ολοκλήρωση των ψηφοδελτίων και την προεκλογική εκστρατεία.

Ειδική αναφορά έκανε στο έργο του τερματικού στο Βασιλικό, σημειώνοντας πως πρόκειται για ένα «τραγικό λάθος» που δεν έπρεπε να δοθεί στη συγκεκριμένη εταιρεία, αφήνοντας αιχμές για πιθανές ποινικές ευθύνες. Τόνισε ότι η κυβέρνηση παρέλαβε τεράστια προβλήματα, τόσο στο Βασιλικό όσο και στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Ελλάδα, και κάλεσε σε διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες κατοχυρώθηκε η προσφορά.

Για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ υποστήριξε πως αποτελεί στρατηγική επιλογή που πρέπει να προχωρήσει, παρά τις αντιδράσεις της Τουρκίας, αφού συνδέεται άμεσα με την ενεργειακή ασφάλεια της Κύπρου και την υποχρέωση ένταξής της στο ευρωπαϊκό δίκτυο. «Είτε σεβόμαστε την κυριαρχία μας είτε αποδεχόμαστε να γίνουμε αποικία της Τουρκίας», είπε με έμφαση, καλώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις και να εγγυηθεί την υλοποίηση του έργου.

Το κεντρικό μήνυμα του Νικόλα Παπαδόπουλου ήταν ότι το ΔΗΚΟ θα μπει στην εκλογική μάχη με στόχο να στηρίξει τη σταθερότητα της οικονομίας και της κοινωνίας, να προασπίσει την ανάπτυξη και να συμβάλει στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, απέναντι σε μια συγκυρία που, όπως είπε, κρύβει μεγάλες προκλήσεις αλλά και σοβαρούς κινδύνους για τη χώρα.

