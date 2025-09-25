«Δεν υπάρχει καμία πρόθεση επί του παρόντος για να ζητήσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ανάκληση η τερματισμό του δανείου» που παραχωρήθηκε στην Εταιρεία Υποδομών Φυσικού Αερίου (ΕΤΥΦΑ) για το έργο στο Βασιλικό, ανέφερε σήμερα ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Κυριάκος Κακουρής, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, στο περιθώριο εκδήλωσης υπογραφής συμφωνιών στο Υπουργείο Οικονομικών, για δύο νέες χορηγίες από την Τράπεζα.

Η ερώτηση αφορούσε τις πληροφορίες που φέρουν τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA) να απαιτεί επιστροφή 67 εκ. ευρώ από το κονδύλι που δόθηκε για την υλοποίηση του έργου τερματικού φυσικού αερίου στο Βασιλικό, με την αιτιολογία της παράτυπης κατακύρωσης του διαγωνισμού.

Ερωτηθείς εάν η ΕΤΕπ εξετάζει ανάκληση της χρηματοδότησης που είχε δοθεί στην ΕΤΥΦΑ υπό μορφή δανείου, ο κ. Κακουρής απάντησε ότι η Τράπεζα «παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις και οι λειτουργοί της είναι σε συνεχή επαφή με τους λειτουργούς της ΕΤΥΦΑ, της ΔΕΦΑ και το Υπουργείο Ενέργειας», υπογραμμίζοντας ότι «δεν υπάρχει καμία πρόθεση επί του παρόντος για να ζητήσει η ΕΤΕπ ανάκληση η τερματισμό του δανείου».

«Αντίθετα», πρόσθεσε, «η ΕΤΕπ θέλει να υποστηρίξει την κυπριακή Kυβέρνηση για την έλευση φυσικού αερίου στην Κύπρο». Ο κ. Κακουρής συνέχισε λέγοντας ότι «είναι κάτι πολύ σημαντικό για την οικονομία μας και ως Τράπεζα το θεωρούμε σημαντικό έργο για τον τόπο και θα το υποστηρίξουμε». Ξεκαθάρισε, τέλος, ότι «καμία απόφαση επί του παρόντος για οτιδήποτε διαφορετικό από ό,τι υπάρχει μέχρι στιγμής».

Από πλευράς του ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, ο οποίος ρωτήθηκε για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προχωρήσει το Υπουργείο, απάντησε ότι για το θέμα που έχει προκύψει, υπήρχε ανησυχία στο Υπουργείο Οικονομικών την τελευταία περίοδο. «Θα εξετάσουμε όλες τις πτυχές και θα το χειριστούμε με τον πιο κατάλληλο τρόπο», σημείωσε ο κ. Κεραυνός, χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω.

Δεν έλαβε αίτημα για χρηματοδότηση του GSI η ΕΤΕπ

Ο κ. Κακουρής, ο οποίος ρωτήθηκε επίσης για το ενδεχόμενο χρηματοδότησης του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κύπρου με την Ελλάδα, απάντησε ότι το εν λόγω έργο είναι ακόμα υπό μελέτη και ότι δεν υπάρχει ενώπιον της ΕΤΕπ αίτημα για χρηματοδότηση.

«Η ΕΤΕπ έχει προσεγγιστεί από τον Υπουργό αρκετές φορές, όμως η ίδια η Πρόεδρος της ΕΤΕπ έχει κάνει επαφές με τους Υπουργούς Ενέργειας και Οικονομικών των δύο χωρών και έχει διαμηνύσει ότι η ΕΤΕπ θα αξιολογήσει το έργο όταν εγκριθούν τα ενεργειακά σχέδια των δύο χωρών από την ΕΕ», ανέφερε. Διευκρίνισε, δε, ότι «επί του παρόντος, η ΕΤΕπ δεν έχει μπροστά της αίτημα για χρηματοδότηση του έργου».

Πηγή: ΚΥΠΕ