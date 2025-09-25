Την απόφαση μη δίωξής του για καταφρόνηση δικαστηρίου σχολίασε ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης.

Ο πρώην Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας κάνει λόγο για πολιτικές σκοπιμότητες και προσωπική στοχοποίησή του από τον Γενικό Εισαγγελέα, τον οποίο κατηγορεί για μεθοδευμένη προσπάθεια φίμωσής του.

«Δεν θα με φιμώσει ο Γενικός Εισαγγελέας», δηλώνει χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας πως η υπόθεση έκλεισε, όπως αναμενόταν καθώς, όπως υποστηρίζει, «ούτε καταφρόνηση υπήρξε, ούτε δικαστήριο».

Ο κ. Μιχαηλίδης επιμένει στη νομική του θέση, η οποία διατυπώθηκε και από τον συνήγορό του, Αχιλλέα Αιμιλιανίδη: το πειθαρχικό σώμα που τον απέλυσε δεν συνιστά «δικαστήριο» με βάση το άρθρο 44(1)(ε) του Νόμου 14/60. Όπως αναφέρει, τα όσα δήλωσε ενώπιον των ανακριτών έγιναν με νομική καθοδήγηση και παραμένουν αμετάκλητα.

Κατηγόρησε ευθέως τον Γενικό Εισαγγελέα ότι «τον πολεμά με μένος από το 2020» και ότι επιχειρεί να εμφανιστεί τώρα ως «μεγαλόψυχος». «Τον κρίνουν οι πολίτες», υπογραμμίζει με νόημα ο πρώην Γενικός Ελεγκτής.

Ολοκληρώνοντας τη δήλωσή του, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του στην υπεράσπιση της νομιμότητας και της διαφάνειας:

«Σε όλη την πορεία μου, υπερασπιζόμουν το δίκαιο και την αλήθεια, ανεξαρτήτως προσωπικού κόστους, και έτσι θα συνεχίσω να πορεύομαι».

Η δημόσια τοποθέτησή του αναμένεται να πυροδοτήσει νέες αντιπαραθέσεις, σε μια περίοδο που η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς περνά σοβαρές δοκιμασίες.

Διαβάστε επίσης: ΝΥ: Δεν θα διώξουν ποινικά τον Οδυσσέα για καταφρόνηση Δικαστηρίου