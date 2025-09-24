Την ανάγκη για σαφή πολιτικό προσανατολισμό της ΕΕ στον τομέα της άμυνας και την ενίσχυση ευρωπαϊκών μηχανισμών άμυνας, τόνισε ο Ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης (ΔΗΚΟ, S&D) σε συνεδρία της Επιτροπής Άμυνας και Ασφάλειας (SEDE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο συζήτησης της έκθεσης «Ευρωπαϊκή Αμυντική Ετοιμότητα 2030.»

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαυρίδης αφού επανέλαβε την κατάληξη του εισηγητή του θέματος Ευρωβουλευτή Christophe Gomart (Γάλλος), ότι η Ευρωπαϊκή Άμυνα θα πρέπει να ενισχύει την συνοχή της Ευρ. Ένωσης, υπέδειξε ότι προς τούτο υπάρχει ανάγκη για σαφή πολιτικό προσανατολισμό της Ευρωάμυνας, που θα θέσει το σωστό πλαίσιο ώστε να αποφευχθεί ο κατακερματισμός και να προχωρήσουν τα κράτη-μέλη ανάλογα. Και συνέχισε διερωτώμενος: «Τι ακριβώς πρόκειται να υπερασπιστούμε; Μπορούμε να είμαστε πιο σαφείς και πιο συγκεκριμένοι; Για παράδειγμα, η υπεράσπιση των εξωτερικών μας συνόρων συμβάλει στην συνοχή της ΕΕ και είναι κατανοητό από τους πολίτες μας». Όπως εξήγησε, ένα τέτοιο πλαίσιο θα επέτρεπε στους πολίτες της ΕΕ να κατανοήσουν πλήρως γιατί δαπανούμε τόσα πολλά χρήματα στην άμυνα.

Τέλος, ο κ. Μαυρίδης αναφέρθηκε στην ανάγκη ενδυνάμωσης της ευρωπαϊκής αμυντικής ετοιμότητας με επενδύσεις σε ευρωπαϊκούς μηχανισμούς: «Μπορούμε να ενσωματώσουμε σε αυτήν την ετοιμότητα μέχρι το 2030, επενδύσεις σε κάποιους μηχανισμούς της ΕΕ και όχι μόνο σε στρατούς των κρατών-μελών, όπως για παράδειγμα στη Frontex ή τέτοιου είδους οργανισμούς.»