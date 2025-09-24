Μετά τη χθεσινή ανακοίνωση του Κώστα Γαβριηλίδη για απόσυρση, σήμερα ακολούθησε και ο Ανδρέας Καράμανος και ως εκ τούτου «κλείδωσε» το ψηφοδέλτιο με τις 19 υποψηφιότητες.

Στην ανάρτηση που έκανε σε προσωπικό λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει ότι αντιλαμβάνεται την κρισιμότητα των επικείμενων εκλογών και με γνώμονα το συμφέρον και την ενότητα της παράταξης, αποφάσισε να αποσύρει την υποψηφιότητά του για συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικός Συναγερμός για την επαρχία Λευκωσίας στις βουλευτικές εκλογές του 2026.

«Η απόφασή μου αυτή στοχεύει στο να διευκολύνει τη διαδικασία και να αποφευχθεί η ανάγκη για εσωκομματικές εκλογές, ώστε ο Δημοκρατικός Συναγερμός να προχωρήσει ενωμένος και δυνατός απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας».