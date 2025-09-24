Συνεχίστηκε την Τετάρτη η κατ' άρθρον συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών σχετικά με τη μεταρρύθμιση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, κατά την οποία συμφωνήθηκε αφενός η παραπομπή προς ψήφιση στην Ολομέλεια του σώματος του πρώτου σκέλους της μεταρρύθμισης, αφετέρου η συνέχιση της συζήτησης αναφορικά με τη δημιουργία Ελεγκτικού Συμβουλίου.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Μάριος Χαρτσιώτης, έκανε λόγο για ομογνωμία ως προς το πολυπρόσωπο μοντέλο του Ελεγκτικού Συμβουλίου, αλλά και διαφωνίες ως προς τη μορφή του, προτείνοντας να δοθεί χρόνος 1-2 εβδομάδων για εισηγήσεις σχετικά με τον χαρακτήρα του πολυπρόσωπου σε μια προσπάθεια συναίνεσης.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, είπε ότι από τη στιγμή που υπάρχει εκπεφρασμένη η βούληση της Κυβέρνησης, το πεδίο της συζήτησης θα πρέπει να είναι οι επιτροπές της Βουλής. Προσέθεσε ότι το ΑΚΕΛ θέλει να γνωρίζει αν υπάρχει πρόθεση να συζητηθεί το πολυπρόσωπο, συμπληρώνοντας πως ενδεχομένως να πρέπει να έρθει νέα πρόταση από την κυβέρνηση, αλλιώς είναι θέμα συζήτησης μεταξύ των κομμάτων.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ και Πρόεδρος της Επιτροπής, Νίκος Τορναρίτης, πρότεινε να προχωρήσει άμεσα η μεταρρύθμιση σχετικά με τη θητεία και τα προσόντα του Γενικού Ελεγκτή αλλά και την οικονομική αυτονομία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ως προς τα οποία υπάρχει σύγκλιση, και παράλληλα το Υπουργείο να συνεχίσει τη διαβούλευση για το Ελεγκτικό Συμβούλιο.

Ο κ. Χαρτσιώτης ανέφερε ακολούθως πως πρόθεση του Υπουργείου μέσω των συναντήσεων που θα διεξαχθούν είναι να κατατεθούν διευκρινίσεις και ιδέες, ζητώντας από τους φορείς που έχουν διαφορετικές απόψεις να υποβάλουν εισηγήσεις για μια πιο συναινετική προσπάθεια, συμφωνώντας παράλληλα με την προώθηση των δύο πρώτων σημείων του νομοσχεδίου.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Ελεγκτής, Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, χαρακτήρισε πολύ θετική την προώθηση των δύο πρώτων σημείων της μεταρρύθμισης και ζήτησε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να καταθέσει τις εκθέσεις και τις μελέτες που διεξήγαγε το Υπουργείο για τα μοντέλα που εφαρμόζονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εξέφρασε επίσης τη θέση ότι οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να τύχουν εξέτασης από το Ανώτατο Δικαστήριο προκειμένου να διασφαλιστεί η συνταγματικότητά τους.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης απάντησε ότι το Υπουργείο θα καταθέσει τις μελέτες για τα μοντέλα που εφαρμόζονται σε κάθε κράτος μέλος. Προσέθεσε πως τα εφαρμοζόμενα σε άλλα κράτη δεν σημαίνει απαραίτητα ότι συνάδουν με το πρωτότυπο σύνταγμα τη ΚΔ, ωστόσο ενδέχεται να αντληθούν κάποιες ιδέες, τονίζοντας παράλληλα πως είναι σημαντικό οι όποιες εισηγήσεις γενικότερα να είναι συνταγματικές και νόμιμες.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, Χρίστος Καράς, είπε ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις μεταρρυθμίσεις της ΕΥ και της ΝΥ ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία νομικού «χάους», προσθέτοντας πως είναι πολύ σημαντικό να εξετάζεται η συνταγματικότητα.

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος της Επιτροπής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης επιβεβαίωσε ότι φαίνεται να υπάρχει συναίνεση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ως προς το πρώτο νομοσχέδιο των συνταγματικών αλλαγών σε σχέση με τα προσόντα και τη θητεία του Γενικού Ελεγκτή, αλλά και την οικονομική αυτονόμηση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, προσθέτοντας ότι οι συνταγματικές αυτές αλλαγές θα προχωρήσουν πλέον στην Ολομέλεια, με ενδεχόμενες κάποιες τροποποιήσεις που πιθανόν κάποια κόμματα να υποβάλουν.

«Σημασία έχει, και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, ότι ουσιαστικά γίνεται το πρώτο και σημαντικό βήμα για εκσυγχρονισμό της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, αφού συγκεκριμένα συνταγματικά άρθρα οδηγούνται πλέον στην Ολομέλεια για ψήφιση και αφορούν τη θητεία, τα προσόντα και την οικονομική αυτονόμηση, θέματα τα οποία δεν είχε αγγίξει κανένας τα τελευταία 65 χρόνια αφότου ιδρύθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία», σημείωσε σχετικά.

Σε σχέση με το δεύτερο νομοσχέδιο που αφορά το Ελεγκτικό Συμβούλιο, ο κ. Χαρτσιώτης είπε ότι από τη στιγμή που ουσιαστικά όλοι οι εμπλεκόμενοι εξέφρασαν την άποψη ότι θα ήταν καλό να υπάρχει ένα πολυπρόσωπο σώμα πέραν από τον Γενικό και Βοηθό Γενικό Ελεγκτή και έχοντας την ίδια ώρα διαφορετικές απόψεις σε σχέση με το νομοσχέδιο που κατέθεσε η εκτελεστική εξουσία, «θα ήταν καλό να δοθεί ένας πολύ μικρός χρόνος της τάξης των 2-3 εβδομάδων προκειμένου αφενός μεν η εκτελεστική εξουσία να παρουσιάσει την όλη φιλοσοφία, αλλά και την μελέτη πάνω στην οποία βασίστηκε για να συντάξει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, αφετέρου τα κόμματα ή ακόμα και το γραφείο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας να έρθουν με συγκεκριμένες εισηγήσεις και απόψεις για το πώς φαντάζονται, σκέφτονται, τι απόψεις έχουν για τον χαρακτήρα, τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας αυτού του πολυπρόσωπου οργάνου, το οποίο επαναλαμβάνω όλοι δέχθηκαν ότι πρέπει επιτέλους να εγκαθιδρυθεί».

«Οπότε με αυτά τα δεδομένα, επαναλαμβάνω, έγινε σήμερα ένα πολύ ουσιαστικό και σοβαρό βήμα που άπτεται δύο σημαντικών συνταγματικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες θα οδηγηθούν στην Ολομέλεια για τη σχετική διαδικασία, αν υπάρξουν τροπολογίες θα υπάρξουν, εάν όχι θα προχωρήσει η διαδικασία της ψήφισης», κατέληξε.

Ερωτηθείς σχετικά με παρατήρηση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου για πιθανό νομικό χάος αν κάτι δεν πάει καλά, ο κ. Χαρτσιώτης είπε ότι ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος έχει πάντοτε θέσεις και απόψεις και είναι σεβαστές, επανάλαβε ωστόσο ότι το συγκεκριμένο κείμενο που συζητήθηκε σήμερα είναι γνωστό ότι πέρασε από νομοτεχνικό έλεγχο και δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε ιδιαίτερες συνταγματικές ενστάσεις.

«Θεωρώ τις λέξεις “χάος” κάπως υπερβολικές, γιατί ας μην ξεχνούμε ότι και αυτό το κείμενο έχει τύχει της υπογραφής του έντιμου Γενικού Εισαγγελέα, επαναλαμβάνω, μέσα από έναν νομοτεχνικό έλεγχο. Σίγουρα, η όλη διαδικασία που θα ακολουθηθεί πρέπει να είναι τέτοια η οποία θα διασφαλίζει την ομαλή υλοποίηση αυτών των σοβαρότατων συνταγματικών μεταρρυθμίσεων, κάτι το οποίο δεν παραγνωρίζουμε και σαν εκτελεστική εξουσία το λαμβάνουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη», σημείωσε επί του θέματος.

Σε ερώτηση για την υιοθέτηση από τον Γενικό Ελεγκτή της θέσης του Γενικού Εισαγγελέα πως θα πρέπει οι μεταρρυθμίσεις να περάσουν και από το Ανώτατο Δικαστήριο, αφού περάσει από την Βουλή, ο Υπουργός είπε ότι οι διαδικασίες υπάρχουν, όπως υπάρχουν τα άρθρα του συντάγματος και τα δικαιώματα του Προέδρου της Δημοκρατίας.

«Συμφωνώ ότι προτού φτάσουμε στο στάδιο της υλοποίησης θα πρέπει όλοι να είμαστε σίγουροι ότι αυτές οι σοβαρές συνταγματικές μεταρρυθμίσεις θα τύχουν όλου του απαραίτητου νομικού ελέγχου, ώστε να είναι σύννομες και να συμβαδίζουμε με το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους», επεσήμανε σχετικά.

«Όμως, πρέπει κάποτε το κράτος να πάει μπροστά. Ο εκσυγχρονισμός είναι ένας αμετάθετος στόχος της εκτελεστικής εξουσίας και πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Εμπόδια θα βρεθούν, οι μεταρρυθμίσεις ποτέ δεν είναι εύκολες, άλλωστε είναι γνωστό ότι υπάρχουν και συγκεκριμένες ενστάσεις, όμως στόχος της εκτελεστικής εξουσίας είναι επιτέλους το κράτος να προχωρήσει σε αυτές τις συγκεκριμένες αλλαγές, με όποια τυχόν εμπόδια», συμπλήρωσε.

«Η νομική επιστήμη έχει την ρευστότητά της, έχει την ευελιξία να βρίσκει πάντοτε τις λύσεις που απαιτούνται για το καλύτερο δυνατόν. Όμως, μετά από 65 χρόνια, επαναλαμβάνω, και με ένα σύνταγμα το οποίο παρουσιάζει όντως κάποιες ιδιαιτερότητες, δεν σημαίνει ότι το κράτος δεν προχωρά. Η εκτελεστική εξουσία προχωρά με τον στόχο της για εκσυγχρονισμό και της Νομικής και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας», τόνισε καταληκτικά και ευχαρίστησε τους φορείς και τα κόμματα «για το πνεύμα συναίνεσης που έχουν δείξει στο νομοσχέδιο για τις σοβαρότατες συνταγματικές αλλαγές».

Από την πλευρά της, η βουλευτής του ΔΗΣΥ, Φωτεινή Τσιρίδου, είπε ότι στόχος της μεταρρύθμισης είναι να προχωρήσει η οικονομική ανεξαρτησία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και η αλλαγή στην νομοθεσία σε σχέση με τα προσόντα του Γενικού Ελεγκτή, όπως επίσης και η θητεία του Γενικού Ελεγκτή να είναι οκταετής.

Συμπλήρωσε ότι προχωρώντας με τα εν λόγω θέματα, θα παραμείνει στο τραπέζι η συζήτηση σε σχέση με το Ελεγκτικό Συμβούλιο, όπως αυτό είχε προταθεί, καθώς η Επιτροπή ζητήσει να συνεχιστεί η συζήτηση.

«Στόχος ακριβώς είναι να το μελετήσουμε τόσο καλά έτσι ώστε να μην οδηγηθούμε σε νομικό χάος και είναι ακριβώς για αυτόν τον λόγο που συζητήσαμε ότι οι προτάσεις που ήρθαν ενώπιόν μας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε σχέση με το Ελεγκτικό Συμβούλιο δεν είναι έτοιμες να προχωρήσουν και θα πρέπει να συνεχιστεί η διαβούλευση για να μην φτάσουμε στο νομικό χάος», επεσήμανε απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

«Επομένως παραμείναμε να συζητάμε τα θέματα που θεωρούμε ότι είναι σημαντικά να αλλάξουν με έναν τρόπο συνταγματικό για να αποφύγουμε οποιασδήποτε αρνητικές εξελίξεις και θεωρώ ότι θα είμαστε εντάξει», προσέθεσε επί του θέματος.

Ερωτηθείσα για την τοποθέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης ότι είναι ανοιχτός σε εισηγήσεις τόσο από τα κόμματα, όσο και από τον Γενικό Ελεγκτή, και αν υπάρχει πρόθεση για συγκεκριμένες εισηγήσεις, δεδομένης και της τοποθέτησης του ΑΚΕΛ μέσα στην Επιτροπή, η βουλευτής του ΔΗΣΥ είπε ότι το ΑΚΕΛ εξέφρασε μία άποψη με την οποία το κόμμα της διαφωνεί, η οποία αφορά στην ένταξη στην νομοθεσία κάποιων περιορισμών για το ποιος δικαιούται να διοριστεί Γενικός Ελεγκτής.

«Θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν αντισυνταγματικό και είναι γι' αυτό τον λόγο που δεν συμφωνήσαμε με την πρόταση του ΑΚΕΛ που ενδεχομένως να το φέρει και ως τροπολογία στην Ολομέλεια της Βουλής. Από εκεί και πέρα σε σχέση με την οικονομική ανεξαρτησία, τα προσόντα και την οκταετή θητεία είμαστε σύμφωνοι και δεν έχουμε κάτι άλλο να συζητήσουμε πέρα από αυτό. Σε σχέση με το Ελεγκτικό Συμβούλιο, που όπως είπα δεν προχωρά, οπωσδήποτε έχουμε τρομερές επιφυλάξεις τις οποίες τονίσαμε και την περασμένη εβδομάδα», συμπλήρωσε σχετικά.

Επιπλέον, η κ. Τσιρίδου ανέφερε ότι κατέθεσε και αυτεπάγγελτο θέμα στην Επιτροπή Νομικών σε σχέση με την υποστελέχωση της αστυνομίας στην ύπαιθρο της επαρχίας της Λεμεσού προκειμένου να εξεταστεί πώς μπορεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης να στηρίξει περισσότερο την αστυνόμευση σε αυτές τις κοινότητες της επαρχίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ