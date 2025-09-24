Ανακοίνωση εξέδωσε το ΑΚΕΛ σε σχέση με τις εξελίξεις γύρω από το τερματικό του Βασιλικού.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Οι πληροφορίες σε σχέση με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ζητήσει πίσω τα €67 εκατ. της χρηματοδότησης των υποδομών στο Βασιλικό είναι άκρως ανησυχητικές. Αν επιβεβαιωθούν, παγιώνουν τα αδιέξοδα, αυξάνουν το κόστος και η Κύπρος βυθίζεται ακόμα πιο βαθιά στην ενεργειακή ανασφάλεια χωρίς τη σύντομη έλευση φυσικού αερίου που είναι και ο μόνος τρόπος για ουσιαστική μείωση στο ηλεκτρικό κόστος.

Για το ΑΚΕΛ δεν πρόκειται για έκπληξη. Είναι η σφραγίδα της αποτυχίας, των σκοπιμοτήτων και της ανικανότητας της Κυβέρνησης ΔΗΣΥ-Αναστασιάδη που ευθύνεται αποκλειστικά για μια συμφωνία με κενά, παρατυπίες και ψευδή τεκμηρίωση παρά τις συστάσεις και τις αυστηρές προειδοποιήσεις για επαναπροκήρυξη του έργου με σωστές διαδικασίες. Μάλιστα, αντί για έλεγχο και διαφάνεια, φόρτωσαν στον λαό επιπρόσθετα εκατομμύρια χωρίς να το προβλέπει η σύμβαση.

Η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο με την προηγούμενη Κυβέρνηση: αδυνατεί να δώσει λύσεις, ενώ προέβαινε σε βαρύγδουπες δηλώσεις και εξαγγελίες, για ταχύτατη προώθηση και ολοκλήρωση του έργου, οι οποίες διαψεύστηκαν.

Το ελάχιστο που οφείλει να πράξει ο η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη είναι να πάψει να καλύπτει την προηγούμενη Κυβέρνηση – στην οποία ο Πρόεδρος ήταν βασικό στέλεχος - και να ελέγξει για τις κακοτοπιές και τα σκάνδαλα σε ένα έργο που χρυσοπληρώνει ο κυπριακός λαός.

Σε διαφορετική περίπτωση θα έχει ακριβώς την ίδια ευθύνη.