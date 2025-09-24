Την έντονη παρέμβαση της Εκκλησίας προκάλεσε η συζήτηση στην Επιτροπή Νομικών για το θέμα των λαμπρατζιών.

Η Εκκλησία δια του Εκπροσώπου της, ανέφερε ότι η Εκκλησία θα έπρεπε να ενημερώνεται έγκαιρα η Εκκλησία σε θέματα που την αφορούν, όχι στην εκπνοή της ψήφισης ενός νομοσχεδίου.

«Το έθιμο αυτό ξέφυγε από τα όρια της παράδοσης μας, αποσυνδέθηκε από την Εκκλησία σαν έθιμο.

Δεν είναι ιεροπρεπές και το κατανοούμε όλοι. Τη νύχτα της Αναστάσεως ουσιαστικά αυτό το «έθιμο» διαλύει το πνεύμα της λειτουργίας. Το Χριστός Ανέστη συμπνίγεται μέσα στις φωνές της λαμπρατζιάς, στις κροτίδες και τις κακές συνέπειές αυτών. Αυτό το έθιμο πώς μπορεί να συνδέεται με την παράδοση;», διερωτήθηκε.

Η Εκκλησία θα αποφανθεί σε Ιερά Σύνοδο γι’ αυτό το θέμα.

«Εμείς λέμε ότι μπορεί να αποσυνδεθεί το έθιμο αυτό από τον περιβάλλοντα χώρο του ναού. Αποβάλλει αυτό το έθιμο από το ζωτικό της χώρο. Δεν θα θέλαμε να συνδεθούμε και με τις νομικές ευθύνες που μας αποδίδει αυτό το νομοσχέδιο.

Όπως εξελίχθηκε είναι παιδαριώδες. Ο Δήμος Στροβόλου για παράδειγμα τις απαγόρευσε επειδή είχαμε θύμα. Μήπως να γίνει γενικό;», είπε ο Αρχιμανδρίτης Γεώργιος.