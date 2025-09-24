Δήλωση εξέδωσε το μέλος Π.Γ. ΑΚΕΛ και Επικεφαλής Τομέα Οικονομίας, Χάρης Πολυκάρπου.

Αυτούσια η δήλωση:

Η χθεσινή απόφαση της Υπηρεσίας Προστασίας του Καταναλωτή που εντοπίζει την παρουσία καταχρηστικών ρητρών σε στεγαστικά δάνεια τραπεζών επιβεβαιώνει ότι οι τράπεζες συνεχίζουν να λειτουργούν με ασυδοσία σε βάρος των δανειοληπτών, εκμεταλλευόμενες την εποπτική ασυλία της Κεντρικής Τράπεζας και την πολιτική κάλυψη που τους παρέχει απλόχερα ο κ. Χριστοδουλίδης, η κυβέρνηση του και το κομματικό λόμπι που καλύπτει τις αυθαιρεσίες και τα υπερκέρδη των τραπεζών.

Ούτε τα μαθήματα της τραπεζικής κρίσης, ούτε οι αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο, ούτε ακόμα και οι παραινέσεις – χάδια της κυβέρνησης αγγίζουν τις τράπεζες, που εκμεταλλεύονται τη δεσπόζουσα θέση τους για να κερδοσκοπούν εις βάρος της οικονομίας και της κοινωνίας.

Η απόφαση στέλνει σημαντικά μηνύματα. Ωστόσο τα χρηματικά πρόστιμα δεν αγγίζουν ουσιαστικά τις τράπεζες ούτε και αποζημιώνουν τους δανειολήπτες. Εκείνο που χρειάζεται είναι μέτρα ενίσχυσης των εργαλείων για προστασία και αποζημίωση των δανειοληπτών από τις παράνομες και καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών και για αυτό το ΑΚΕΛ έχει ήδη αποστείλει σχετικό ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αλήθεια, μετά τη χθεσινή απόφαση, συνεχίζει ο κ. Χριστοδουλίδης, η κυβέρνηση του και τα κόμματα που καλύπτουν τις τράπεζες να ισχυρίζονται ότι η χώρα κινδυνεύει από τη φορολογία των υπερκερδών και όχι από την καταχρηστική συμπεριφορά των τραπεζών;