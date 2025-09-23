Την περαιτέρω ενίσχυση της στρατιωτικής και τεχνικής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που αφορούν την άμυνα, την ασφάλεια και τους εξοπλισμούς συζήτησε ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, κατά τη σημερινή του συνάντηση τον Σέρβο ομόλογό του Bratislav Gašić, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στη Σερβία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας, κατά τη συνάντηση επαναβεβαιώθηκαν οι άριστες σχέσεις Κύπρου και Σερβίας, οι ιστορικοί δεσμοί μεταξύ των δύο λαών, καθώς και ο σεβασμός και η εμπιστοσύνη που χαρακτηρίζουν τη διμερή συνεργασία στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας.

Όπως αναφέρεται, οι δύο Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις αναφορικά για την περαιτέρω ενίσχυση της στρατιωτικής και τεχνικής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που αφορούν την άμυνα, την ασφάλεια και τους εξοπλισμούς, και επιβεβαίωσαν την κοινή πρόθεση των δύο χωρών για εμβάθυνση της συνεργασίας και αξιοποίηση νέων ευκαιριών στο πλαίσιο του διμερούς μηχανισμού.

Συμπληρώνεται ότι η συζήτηση περιέλαβε επίσης τις σχέσεις Σερβίας - Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Κύπρο να επαναβεβαιώνει τη στήριξή της στην ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας, ιδιαιτέρως ενόψει της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως ανθρωπιστικού κόμβου, ενώ παράλληλα, ο κ. Πάλμας ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και τις προκλήσεις που δημιουργεί η συνεχιζόμενη αδιαλλαξία και οι προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Άμυνας της Σερβίας παρουσίασε τις θέσεις της Σερβίας για την κατάσταση ασφάλειας στην περιοχή, με ιδιαίτερη αναφορά στην κατάσταση στο Κόσοβο, καθώς και στις ευρύτερες περιφερειακές εξελίξεις.

Κατά την παραμονή του στη Σερβία, Ο κ. Πάλμας επισκέφθηκε τη 12η Διεθνή Έκθεση Όπλων και Στρατιωτικού Εξοπλισμού «PARTNER-2025», καταλήγει η ανακοίνωση.