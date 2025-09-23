Τον νέο Πρέσβη της Ελλάδας στην Κύπρο, Κωνσταντίνο Κόλλια, υποδέχθηκε σήμερα στο γραφείο της η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, στην πρώτη τους συνάντηση μετά την ανάληψη καθηκόντων από τον κ. Κόλλια. Τόσο η Πρόεδρος της Βουλής, όσο και ο Πρέσβης εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την επερχόμενη συνεργασία μεταξύ τους, ιδίως ενόψει της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη, στην Κύπρο το επόμενο διάστημα.

Η κ. Δημητρίου, καλωσορίζοντας τον Πρέσβη, υπογράμμισε τη σημασία της παρουσίας του και της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Κύπρο. Επεσήμανε, επίσης, ότι υπήρχε άψογη σχέση και με τους προκατόχους του κ. Κόλλια, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η συνεργασία αυτή θα συνεχιστεί και με την ανάληψη καθηκόντων από τον ίδιο.

«Συνεχίζουμε με κοινή πορεία και σύμπλευση για όλα αυτά τα οποία επιδιώκουμε», πρόσθεσε η Πρόεδρος της Βουλής, κάνοντας λόγο για «ένα μέτωπο αρραγές σε Ελλάδα και Κύπρο», ενώ είπε ότι το μεγαλύτερο διπλωματικό πλεονέκτημα της Κύπρου, είναι η σχέση με την Ελλάδα και η ένταξή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Και ακριβώς κάτω από αυτό το πνεύμα συμπόρευσης προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις μικρές και μεγάλες προκλήσεις», σημείωσε η κ. Δημητρίου, προσθέτοντας ότι η παρουσία του κ. Κόλλια θα ενισχύσει αυτήν την κατεύθυνση. Ιδιαίτερη αναφρά έκανα, εξάλλου, στο θέμα του εργαλείου SAFE για τον εξοπλισμό των κρατών-μελών της ΕΕ.

«Για το SAFE και την αρχιτεκτονική άμυνας και ασφάλειας έχουμε με την ίδια θέση με την Ελλάδα, όσον αφορά τη συμμετοχή τρίτης χώρας, και εν προκειμένω της Τουρκίας», είπε η κ. Δημητρίου.

Είπε, ακόμα, ότι έχει ήδη υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των δύο πλευρών σχετικά με την επικείμενη επίσημη επίσκεψη του Πρόεδρου της Βουλής των Ελλήνων στην Κύπρο τις επόμενες ημέρες.

Ο νέο Πρέσβης Ελλάδας στην Κύπρο εξέφρασε τη χαρά του για τη συνάντηση με την κ. Δημητρίου. Πρόσθεσε ότι, ενόψει και της επίσκεψης του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, η συνεργασία ξεκινά υπό στους καλύτερους οιωνούς και συνθήκες.

«Είναι μεγάλη τιμή που η πρώτη επίσημη μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου, επίσκεψη θα είναι από τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη, για την οποία χαίρομαι ιδιαίτερα και είναι μια επίσκεψη βέβαια η οποία θα υπογραμμίσει και πάλι εκ νέου δυνατά και ισχυρά την υποστήριξη της ελληνικής Βουλής, της ελληνικής Πολιτείας, της ελληνικής Κυβέρνησης στις προσπάθειες της κυπριακής Κυβέρνησης για την επίλυση του Κυπριακού, στη βάση που γνωρίζουμε, δηλαδή όπως έχει συμφωνηθεί το πλαίσιο στο Συμβούλιο Ασφαλείας, με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας», είπε ο κ. Κόλλιας.

Πηγή: ΚΥΠΕ