Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης συμμετείχε στη Διεθνή Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου για την Ειρηνική Επίλυση του Παλαιστινιακού Ζητήματος και την Εφαρμογή της Λύσης των Δύο Κρατών, η οποία συνδιοργανώθηκε από τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία, κατά τη διάρκεια της 80ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η Διάσκεψη έχει ως στόχο την εφαρμογή των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών που αφορούν το Παλαιστινιακό ζήτημα και την προώθηση της λύσης των δύο κρατών, με στόχο την επίτευξη μιας συνολικής, δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Πρόκειται για πρωτοβουλία που ξεκίνησε από τη Σαουδική Αραβία, σε συντονισμό με άλλα κράτη-μέλη του Αραβικού Συνδέσμου, και συγκεντρώνει την ενεργό συμμετοχή μεγάλου αριθμού αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ άλλων, της Γαλλίας, του Βελγίου, της Μάλτας, της Φινλανδίας, του Λουξεμβούργου, της Πορτογαλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά και της Αυστραλίας.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία έχει αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης, ήδη, από το 1988, υποστηρίζει διαχρονικά τη λύση δύο κρατών, ως τη μόνη ρεαλιστική και βιώσιμη λύση. Στο πλαίσιο αυτό, η Κύπρος έχει συνυπογράψει τη σχετική Διακήρυξη που κυκλοφόρησαν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία κατά την Υπουργική Συνάντηση του Ιουλίου, μαζί με 24 άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Διακήρυξη υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση στις 12 Σεπτεμβρίου 2025, με 142 χώρες να τάσσονται υπέρ.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, με συνέπεια και προσήλωση στις αρχές του διεθνούς δικαίου και του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, επαναβεβαιώνει τη στήριξή της σε όλες τις προσπάθειες που στοχεύουν στη δίκαιη επίλυση του Παλαιστινιακού ζητήματος και στην επικράτηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή.