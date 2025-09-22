Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνος Κόμπος, συμμετείχε τη Δευτέρα στη Συνεδρία Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης για τα 80 χρόνια από την ίδρυση του ΟΗΕ.

Σε ανάρτησή του στο X αναφέρεται στην παρουσία του στην «αναμνηστική εκδήλωση» για την 80ή επέτειο των Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη. «Ώρα να αναστοχαστούμε τα επιτεύγματα του παρελθόντος και να χαράξουμε τον δρόμο για ένα πιο συμμετοχικό και αποτελεσματικό πολυμερές σύστημα. “Kαλύτερα μαζί” για ένα καλύτερο μέλλον των επόμενων γενεών».