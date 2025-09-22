Σε ανάρτηση προχώρησε ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, Νικόλας Παπαδόπουλος.

Όπως ανέφερε, «ο πρόεδρος του «ΑΛΜΑ» Οδυσσέας Μιχαηλίδης έχει αναδημοσιεύει μια ανάρτηση στην οποία αποκαλεί το ΔΗΚΟ ως το «κατ´εξοχήν κόμμα του ρουσφετιού».

Τονίζει ότι, «θα ήταν καλά να μας ξεκαθαρίσει γιατί τότε, για αρκετά χρόνια, ήταν μέλος αυτού του κόμματος το οποίο σήμερα καθυβρίζει».