Σε ανάρτηση προχώρησε ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, Νικόλας Παπαδόπουλος.
Όπως ανέφερε, «ο πρόεδρος του «ΑΛΜΑ» Οδυσσέας Μιχαηλίδης έχει αναδημοσιεύει μια ανάρτηση στην οποία αποκαλεί το ΔΗΚΟ ως το «κατ´εξοχήν κόμμα του ρουσφετιού».
Τονίζει ότι, «θα ήταν καλά να μας ξεκαθαρίσει γιατί τότε, για αρκετά χρόνια, ήταν μέλος αυτού του κόμματος το οποίο σήμερα καθυβρίζει».
Ο πρόεδρος του «ΑΛΜΑ» κ. @OMichaelides έχει αναδημοσιεύει μια ανάρτηση στην οποία αποκαλεί το @DIKO1976 ως το «κατ´εξοχήν κόμμα του ρουσφετιού».— Νικόλας Παπαδόπουλος (@NicholasPapadop) September 22, 2025
