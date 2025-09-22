Η αστάθεια στη Μέση Ανατολή, οι προοπτικές της Νότιας Γειτονίας και η σημασία της συνεργασίας ΕΕ–Ιορδανίας, σε συνδυασμό με την επικείμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, καθώς και οι εξελίξεις στο Κυπριακό, ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Βασιλιά της Ιορδανίας, Αμπντάλλα Β’, στο περιθώριο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026 αποτελεί μια ιστορική ευκαιρία για την Κύπρο να αναδείξει τη Νότια Γειτονία ως στρατηγική προτεραιότητα της Ένωσης, με στόχο την προώθηση της σταθερότητας, της συνεργασίας και της ανάπτυξης στην περιοχή. Πρόσθεσε πως η Κύπρος είναι έτοιμη να αξιοποιήσει στο έπακρο την Προεδρία της για την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ – Ιορδανίας αλλά και την εμβάθυνση της συνεργασίας με όλες τις χώρες της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης προσκάλεσε τον Βασιλιά Αμπντάλλα να συμμετάσχει στις υψηλού επιπέδου εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Κύπρο κατά την Προεδρία, συμπεριλαμβανομένης της Εναρκτήριας Τελετής στις 7 Ιανουαρίου 2026 και της Συνόδου Κορυφής στο περιθώριο του Άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Απρίλιο του 2026.

Παρεμφερώς, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την ικανοποίηση του για την πρόσκληση για συμμετοχή του Βασιλιά της Ιορδανίας στη Σύνοδο Med9 που θα πραγματοποιηθεί στη Σλοβενία, ακολουθώντας το παράδειγμα της κυπριακής διοργάνωσης τον περασμένο Οκτώβριο.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τον Βασιλιά Αμπντάλλα Β’ για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, επαναλαμβάνοντας την αποφασιστικότητα της Λευκωσίας να συνεχίσει τις προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, με στόχο μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση, στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ και του ευρωπαϊκού κεκτημένου και εξέφρασε θερμές ευχαριστίες για τη διαχρονική στάση αρχών που τηρεί η Ιορδανία.

Η συζήτηση περιέλαβε ακόμη την περιφερειακή συνεργασία, τόσο στο πλαίσιο των τριμερών σχηματισμών Κύπρου – Ελλάδας – Ιορδανίας και της επικείμενης Τριμερούς Συνόδου που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο στην Ιορδανία όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και ζητήματα που αφορούν την Ενέργεια και την Άμυνα.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξήρε τον ρόλο της Ιορδανίας και προσωπικά του Βασιλιά για τις συνεχείς προσπάθειες παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, κάνοντας αναφορά στην κυπριακή πρωτοβουλία του θαλάσσιου διαδρόμου «Αμάλθεια» και σε αυτό το πλαίσιο αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη.

Σε διμερές επίπεδο, επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε καίριους τομείς. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έκανε ειδική αναφορά στην ανακοίνωση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δημιουργία Περιφερειακού Κέντρου Δασοπυρόσβεσης στην Κύπρο, εκφράζοντας ετοιμότητα να διερευνηθεί και η συμμετοχή της Ιορδανίας στο εγχείρημα.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε τον Βασιλιά Αμπντάλλα Β’ για τις ενέργειες της χώρας του προς διασφάλιση της συνεχισης των εξαγωγών χαλουμιου από την Κυπριακή Δημοκρατία στην Ιορδανία, καθώς και για την απόφαση για επαναφορά της απαγόρευσης εισαγωγών του από τα κατεχόμενα.