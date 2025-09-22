Η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει με στοχευμένες παρεμβάσεις, νομοθετικές ρυθμίσεις και θεσμικές τομές στον τομέα της οδικής ασφάλειας, δήλωσε τη Δευτέρα ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξη Βαφεάδης, ανακοινώνοντας την επαναλειτουργία Μονάδας Οδικής Ασφάλειας

Ο Υπουργός προήδρευσε συνεδρίας του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας, στη Λευκωσία, ενώπιον του οποίου παρουσιάστηκαν οι εισηγήσεις της ομάδας εργασίας, η οποία μελέτησε την έκθεση της τριμελούς ερευνητικής επιτροπής για τη διάθεση στην κυπριακή αγορά οχημάτων από την ΕΕ, της εισαγωγής οχημάτων από τρίτες χώρες, καθώς και την ανάκληση των οχημάτων αυτών.

Η συνεδρία του Συμβουλίου έγινε στην παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Μάριου Χαρτσιώτη, στελεχών της Αστυνομίας και άλλων αρμόδιων Υπηρεσιών.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, ο κ. Βαφεάδης είπε πως στη βάση της έκθεσης της ερευνητικής επιτροπής, η ομάδα εργασίας ανέλαβε να αξιολογήσει τα δεδομένα, να αποτυπώσει ελλείψεις και να διαμορφώσει ένα συγκροτημένο πλαίσιο προτάσεων για την αποκατάσταση της αλυσίδας ενημέρωσης και τη συνολική ενίσχυση της θεσμικής λειτουργίας γύρω από την οδική ασφάλεια.

Στη συνέχεια, ο Υπουργός ανέπτυξε τις εισηγήσεις της ομάδας εργασίας, οι οποίες υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας.

Η πρώτη εισήγηση αφορά την επαναλειτουργία της Μονάδας Οδικής Ασφάλειας ως κεντρικού πυρήνα λήψης και διάχυσης πληροφορίας, καθώς και συντονισμού δράσεων ενημέρωσης και ελέγχου εντός του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας.

Δεύτερη, με εφαρμοστικές διατάξεις και κανονισμούς να διασφαλιστεί η λειτουργική ολοκλήρωση της αλυσίδας ενημέρωσης, με ευθύνη στους οικονομικούς φορείς για την έγκαιρη ενημέρωση και διόρθωση των ελαττωμάτων.

Η τρίτη εισήγηση αφορά τη θεσμοθέτηση μηχανισμού αλληλοενημέρωσης μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων, τον ορισμό συγκεκριμένων Λειτουργών από κάθε υπηρεσία και τη δημιουργία στο Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας υποομάδας ελέγχου και πραγματογνωμοσύνης ατυχημάτων.

Τέταρτη εισήγηση είναι η ανάπτυξη μηχανισμού αποτίμησης κινδύνου (risk assessment) για τις ανακλήσεις και καθορισμός μεθοδολογίας εποπτείας μέσω δειγματοληψίας από τα μητρώα του Εφόρου Μηχανοκίνητων Οχημάτων.

Πέμπτη, η Νομοθετική ρύθμιση και καταχώρηση του επαγγέλματος εισαγωγέα οχημάτων από τρίτες χώρες, με τη δημιουργία μητρώου εισαγωγέων και διανομέων κατασκευαστών, βάσει κριτηρίων.

Η έκτη αφορά τον εκσυγχρονισμός της διαδικασίας εθνικής έγκρισης μεμονωμένων οχημάτων (NIVA) από τρίτες χώρες, με ευθυγράμμιση στον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/858 και πλήρη υιοθέτηση των απαιτήσεων ασφάλειας, αλλά και θεμάτων εκπομπών ρύπων.

Η έβδομη, όπως είπε ο Υπουργός, τη θεσμοθέτηση υποχρεωτικού ελέγχου ανακλήσεων VIN πριν την εισαγωγή στην Κυπριακή Δημοκρατία, δημιουργία πλατφόρμας ανακλήσεων (VIN portal), εφαρμογή διαδικασίας Pre-Delivery Inspection από καθορισμένο οργανισμό, και ενημερωτικές καμπάνιες προς το κοινό.

Η όγδοη, την εκπαίδευση προσωπικού εποπτείας αγοράς, ενίσχυση διαλειτουργικότητας και συντονισμού μεταξύ κρατικών υπηρεσιών για την εφαρμογή νομοθεσίας, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και επιβολή κυρώσεων.

Τέλος, η ένατη εισήγηση, αφορά την εξειδικευμένη εκπαίδευση λειτουργών σε θέματα πραγματογνωμοσύνης ατυχημάτων και σύνταξης εκθέσεων, με διατήρηση σταθερών στελεχών σε αυτές τις αρμοδιότητες.

Αναφορικά με την κομβική απόφαση επαναλειτουργίας της Μονάδας Οδικής Ασφάλειας, ο κ. Βαφεάδης δήλωσε ότι η Μονάδα αυτή υπήρξε ένα βασικό εργαλείο του κράτους στον τομέα της πρόληψης, της ενημέρωσης και του συντονισμού για ζητήματα που άπτονται της οδικής ασφάλειας. Εντούτοις, σημείωσε, αφέθηκε να εκλείψει επί προηγούμενης Υπουργίας το 2021, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κενό πληροφόρησης και συντονισμού ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς.

«Η επαναλειτουργία της Μονάδας έρχεται ως απάντηση στην ανάγκη ύπαρξης κεντρικού πυρήνα συντονισμού, λήψης και διάχυσης πληροφορίας, εντός του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας» είπε. Στόχος, ανέφερε, «είναι να δημιουργηθεί ο μηχανισμός αλληλοενημέρωσης των αρμόδιων Υπουργείων και Τμημάτων, να ενισχυθεί η συνεργασία και ο συντονισμός των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, να βελτιωθεί ο σχεδιασμός πολιτικής και να υποστηριχθούν πιο άμεσες και τεκμηριωμένες παρεμβάσεις».

Ο Υπουργός επεσήμανε πως η Μονάδα θα συμβάλει επίσης στη στήριξη της νέας υποομάδας ελέγχου και πραγματογνωμοσύνης ατυχημάτων, αλλά και στη θεσμική αναβάθμιση του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας.

Είπε τέλος ότι «η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει με στοχευμένες παρεμβάσεις, νομοθετικές ρυθμίσεις και θεσμικές τομές στον τομέα της οδικής ασφάλειας».

Ανέφερε πως οι σημερινές εισηγήσεις που υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας αποτελούν τον οδικό χάρτη για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, την ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς μεταχειρισμένων οχημάτων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

«Η επανασύσταση της Μονάδας Οδικής Ασφάλειας σηματοδοτεί την επανεκκίνηση της κρατικής παρουσίας σε έναν τομέα που απαιτεί συνέργεια, διαφάνεια και σταθερή προσήλωση. Δεν θα αφήσουμε κενά. Δεν θα επιτρέψουμε την επανάληψη λαθών του παρελθόντος. Το κράτος αναλαμβάνει τον ρόλο που του αναλογεί – με ευθύνη, συνέχεια και αποφασιστικότητα», δήλωσε ο κ. Βαφεάδης.

Ερωτηθείς αν θα δοθεί παράταση στην υλοποίηση των ανακλήσεων, ο Υπουργός είπε ότι είναι κάτι που αξιολογείται στο Υπουργείο. «Δεν έχει φύγει ποτέ από τη σκέψη μας, το κατά πόσο θα μπορέσουμε να πετύχουμε την υλοποίηση όλων των ανακλήσεων εντός των 8 μηνών», πρόσθεσε.

Ανέφερε ακόμη πως έχουν κινηθεί προς πολλαπλές κατευθύνσεις, έχουν παροτρύνει όλους τους πολίτες να προσέλθουν να υλοποιήσουν τις ανακλήσεις τους και έχουν κάνει δύο μεγάλες εκστρατείες ενημερωτικές με παρουσία αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, σε αφίσες στους αυτοκινητόδρομους, «σε μια προσπάθεια να ενημερώσουμε το κοινό και να τους ζητήσουμε να υλοποιήσουν τις ανακλήσεις».

Ανέφερε επίσης πως το Υπουργείο έχει κάνει και τεράστιες προσπάθειες, με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών να βρίσκεται σε μια συνεχή και επίπονη προσπάθεια να ενημερώνεται από τους διανομείς των κατασκευαστών, αλλά και να προτρέπει, να ωθεί και να επιμένει όπως οι ανακλήσεις υλοποιηθούν υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

«Και έχουμε δει ανταπόκριση από κάποιους κατασκευαστές, οι οποίοι έχουν ενισχύσει τα συνεργεία τους και έχουν ιδρύσει νέα γκαράζ, έχουν φέρει μηχανικούς από το εξωτερικό και υλοποιούν ανακλήσεις και βλέπουμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις είχε αποτέλεσμα, ενώ σε κάποιες άλλες, όχι».

Ο κ. Βαφεάδης σημείωσε ότι οι ανακλήσεις είναι αποτέλεσμα ιδιωτικής δράσης και έχει να κάνει μεταξύ των διανομέων και των πωλητών. «Το κράτος κινείται σε μια προσπάθεια να βοηθήσει όλους τους εμπλεκόμενους να υλοποιήσουν τις ανακλήσεις το συντομότερο δυνατό», είπε.

Σε ερώτηση σχετικά με τα πεζοδρόμια, ο κ. Βαφεάδης σημείωσε πως σε πρόσφατη παρουσίαση του Walking Bus στην Αγλαντζιά έχουν διαπιστώσει πολλά προβλήματα σε σχέση με τα πεζοδρόμια. Όπως ανέφερε, ανάμεσα σε άλλα, έχουν γίνει πολλά λάθη τα οποία πληρώσαμε και δυστυχώς, θα πρέπει να πληρώσουμε ξανά για να διορθωθούν.

Πηγή: ΚΥΠΕ