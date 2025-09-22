Ευχαριστίες για τη διαχρονική στάση αρχών και τη στήριξη της Γαλλίας όσον αφορά στο κυπριακό πρόβλημα και στις προσπάθειες επίλυσής του, σύμφωνα με τα σχετικά Ψηφίσματα του ΟΗΕ και τις ευρωπαϊκές αξίες και αρχές, εξέφρασε η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα Δημητρίου δεχόμενη τη Δευτέρα αντιπροσωπεία της Ομάδας Φιλίας (ΟΦ) Γαλλίας – Κύπρου στη γαλλική Γερουσία, που πραγματοποιεί επίσκεψη στην Κύπρο, μετά από πρόσκληση της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της ΟΦ Γαλλίας - Κύπρου στη Γαλλική Γερουσία Samantha Cazebonne υπογράμμισε την ετοιμότητα της Γαλλίας να στηρίξει με κάθε δυνατό τρόπο τις προσπάθειες για εξεύρεση ειρηνικής και δίκαιης λύσης, σύμφωνα με τα περί Κύπρου Ψηφίσματα του ΟΗΕ και πρόσθεσε ότι η παρούσα επίσκεψη στην Κύπρο αποτελεί ένδειξη της διαρκούς ενίσχυσης των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ Γαλλίας και Κύπρου.

Στην γαλλική αντιπροσωπεία συμμετείχαν επίσης o Αντιπρόεδρος της ΟΦ Didier Marie και το Μέλος Valerie Boyer. Την αντιπροσωπεία συνόδευε η Πρέσβυς της Γαλλίας στην Κύπρο Clélia Chevrier Kolačko.

Κατά τη συνάντηση, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων, σημειώθηκαν εκατέρωθεν οι στενοί δεσμοί φιλίας μεταξύ Κύπρου και Γαλλίας, στη βάση κοινών αρχών και της ευρωμεσογειακής τους ταυτότητας και το εξαίρετο επίπεδο συνεργασίας, που έχουν αναπτύξει οι δύο χώρες, στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής τους σχέσης, σε καίριους τομείς, όπως η άμυνα, η οικονομία και η εκπαίδευση.

Ενόψει της επικείμενης συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Τουρκοκύπριου ηγέτη με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, η Πρόεδρος της Βουλής επισήμανε τη σημασία διατήρησης εν ζωή της διαδικασίας και επαναβεβαίωσε την προσήλωση της πλευράς μας στον στόχο της επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων εντός του πλαισίου του ΟΗΕ.

Η κ. Δημητρίου τόνισε ότι η αξίωση της τουρκικής πλευράς για «λύση δύο κρατών», δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνει αποδεκτή, καθώς θα συνιστούσε νομιμοποίηση των τετελεσμένων της τουρκικής εισβολής και κατοχής.

Σημείωσε, παράλληλα, την καταλυτική σημασία που ενδεχομένως θα έχει η επίλυση του Κυπριακού για την επικράτηση συνθηκών ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Η Πρόεδρος της Βουλής έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Τουρκία στην Κύπρο και στην παράνομη σύλληψη και κράτηση πέντε Ελληνοκυπρίων εκτοπισμένων από το παράνομο καθεστώς των κατεχομένων.

Παραλληλίζοντας, εξάλλου, τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, η κ. Δημητρίου επέκρινε τη λογική των δύο μέτρων και δύο σταθμών εκ μέρους της διεθνούς κοινότητας σε σχέση με την Κύπρο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Βουλής, η Πρόεδρος της ΟΦ Γαλλίας - Κύπρου στη Γαλλική Γερουσία ανέφερε ότι η παρούσα επίσκεψη στην Κύπρο αποτελεί ένδειξη της διαρκούς ενίσχυσης των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ της Γαλλίας και της Κύπρου, ειδικότερα στους τομείς της άμυνας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.

Σημείωσε δε ότι η πλήρης ένταξη της Κύπρου ως κράτους-μέλους του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας έχει συμβάλει στο να έλθουν οι δύο χώρες ακόμα πιο κοντά.

Η κ. Cazebonne σημείωσε τον στρατηγικό ρόλο της Κύπρου στην περιοχή της Μεσογείου που αποτελεί, όπως επισήμανε, χώρο ενισχυμένης συνεργασίας σε θέματα ενέργειας, οικονομίας και περιβάλλοντος και εξέφρασε εκτίμηση για τη σημαντική βοήθεια που παρείχε η Κύπρος στην απομάκρυνση Γάλλων υπηκόων από τη Μέση Ανατολή, καθώς και στη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα μέσω του σχεδίου «Αμάλθεια».

Εξάλλου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Βουλής, ενόψει της επερχόμενης ανάληψης από την Κυπριακή Δημοκρατία της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρώτο εξάμηνο του 2026, η Πρόεδρος της Βουλής ενημέρωσε τους Γάλλους Γερουσιαστές για την προετοιμασία της Βουλής των Αντιπροσώπων στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης της Κυπριακής Προεδρίας.

Συζητήθηκαν, τέλος, θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος, με έμφαση στον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία και στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς και θέματα ισότητας μεταξύ των δύο φύλων, με την κ. Cazebonne να σημειώνει ότι η εκλογή της κ. Δημητρίου, ως της πρώτης γυναίκας Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, ανοίγει τον δρόμο για την είσοδο περισσότερων γυναικών στην πολιτική.

