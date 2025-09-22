Με σκληρή ανακοίνωση απάντησε το ΔΗΚΟ στις πρόσφατες τοποθετήσεις του κόμματος «Άλμα», κατηγορώντας το ότι επιδίδεται σε επιθέσεις εναντίον ελληνικού πανεπιστημίου, το οποίο –όπως τονίζει– πρόσφερε δωρεάν σπουδές σε χιλιάδες Κύπριους φοιτητές.

Το ΔΗΚΟ κατηγορεί το «Άλμα» ότι ακολουθεί «την οδό της απαξίωσης και της διχόνοιας», στοχοποιώντας θεσμούς που στήριξαν για δεκαετίες τον κυπριακό λαό. Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται πως είναι «τουλάχιστον θλιβερό» να αφήνονται υπαινιγμοί ότι απόφοιτοι συγκεκριμένων σχολών υστερούν σε «ελληνικότητα» και πατριωτισμό.

«Ο Μιχαλάκης Καραολής, απόφοιτος της Αγγλικής Σχολής και ήρωας της ΕΟΚΑ, ήταν λιγότερο πατριώτης από τους ηγήτορες του Άλματος;» διερωτάται χαρακτηριστικά το κόμμα.

Κλείνοντας, το ΔΗΚΟ προειδοποιεί ότι «οι εμμονές και οι ακρότητες είναι κακοί σύμβουλοι στην πολιτική και ζημιογόνοι για το δημόσιο συμφέρον».



