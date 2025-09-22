Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εσωτερικών έχουν τη βούληση να στηρίξουν τους σχεδιασμούς και το όραμά του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λάρνακας, για τη δημιουργία ενός αποδοτικού Οργανισμού, που να ανταποκρίνεται και να εξυπηρετεί τις σύγχρονες και απαιτητικές ανάγκες και προσδοκίες των κατοίκων της επαρχίας, ανέφερε χθες βράδυ ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Σε χαιρετισμό του σε εκδήλωση του ΕΟΑ Λάρνακας με αφορμή τον έναν χρόνο λειτουργίας του, που πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Ζουχούρι, ο Υπουργός ανέφερε ότι «η αποστολή των Οργανισμών είναι να επιδιώκουν την άμεση επαφή με τις τοπικές κοινωνίες, να αφουγκράζονται τις πραγματικές τους ανάγκες και, μέσω των πολιτών, να βελτιώνονται συνεχώς».

Πρόσθεσε ότι «η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι σε ισχύ τον τελευταίο έναν χρόνο ήταν επιβεβλημένη. Η αναγκαιότητα να μεταβούμε από το προηγούμενο πλαίσιο σε ένα νέο αποτέλεσε κοινή διαπίστωση όλων, του κράτους, των πολιτικών κομμάτων, των Τοπικών Αρχών και της ίδιας της κοινωνίας».

Η εύρυθμη λειτουργία των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, σημείωσε, «είναι μια μεγάλη πρόκληση, την οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Υπό την ομπρέλα των ΕΟΑ συγκεντρώθηκαν σημαντικές αρμοδιότητες που αφορούν και επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών, δηλαδή η υδροδότηση, η αποχέτευση, η αδειοδότηση της ανάπτυξης και σύντομα η διαχείριση των αποβλήτων. Το στοίχημα για τους πέντε Οργανισμούς είναι να εφαρμόσουν τις ενέργειες εκείνες που θα τους επιτρέψουν να είναι αποτελεσματικές, ισχυρές και σύγχρονες οντότητες, με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, προς όφελος των πολιτών» είπε.

Ο Υπουργός Εσωτερικών εξέφρασε «ικανοποίηση για την πρόοδο που έχει πετύχει ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας στους 13 μήνες λειτουργίας του. Το όραμα του Προέδρου, του Γενικού Διευθυντή και του Συμβουλίου του Οργανισμού αντανακλάται στον ρυθμό ανάπτυξης ολόκληρης της Επαρχίας και στις επενδύσεις για την υλοποίηση βελτιωτικών έργων και σύγχρονων υποδομών στους Δήμους και τις Κοινότητες της Λάρνακας», ανέφερε.

Ο κ. Ιωάννου μετέφερε «και δημόσια τη βούληση τηςΚκυβέρνησης και ιδιαίτερα του Υπουργείου Εσωτερικών να στηρίξει τους σχεδιασμούς και το όραμά του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. του ΕΟΑΛ για τη δημιουργία ενός αποδοτικού Οργανισμού, που να ανταποκρίνεται και να εξυπηρετεί ουσιαστικά τις σύγχρονες και, ομολογουμένως, απαιτητικές ανάγκες και προσδοκίες των κατοίκων της επαρχίας Λάρνακας».

Εξέφρασε επίσης ικανοποίηση για το γεγονός όπως είπε ότι ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του ΕΟΑ Λάρνακας εργάζονται «με πλάνο για την ψηφιοποίηση, την απλοποίηση και τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών και του τρόπου εξυπηρέτησης των συμπολιτών μας, περιορίζοντας έτσι τις καθυστερήσεις και την ταλαιπωρία των πολιτών της επαρχίας».

Ταυτόχρονα τους συνεχάρη για τις εντατικές προσπάθειες που καταβάλλουν «για τη συνεχή αναβάθμιση και βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουν στους πολίτες, με γνώμονα την εξασφάλιση της βέλτιστης ποιότητας ζωής για όλους τους Λαρνακείς» ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα συνεχίσουν το έργο τους «με τον ίδιο ζήλο για το καλό της τοπικής κοινωνίας».

Σε χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, ανέφερε ότι «σήμερα εκτελούμε και προγραμματίζουμε έργα που ξεπερνούν τα 450 εκατομμύρια ευρώ, ένα ιστορικό επενδυτικό πακέτο για την επαρχία Λάρνακας που θωρακίζει τις υποδομές, ενισχύει την ανάπτυξη και αναβαθμίζει ουσιαστικά την καθημερινότητα των πολιτών. Αδιαμφισβήτητα, ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στη βελτιστοποίηση και τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών, ώστε να μειώνεται η ταλαιπωρία του κοινού και να αυξάνεται η ταχύτητα εξυπηρέτησης», είπε.

Σημείωσε πως «σημαντικό κομμάτι για την υλοποίηση του οράματός μας είναι η δημιουργία ενός υγιούς, ισχυρού, εύρωστου, σύγχρονου, πρωτοπόρου, ψηφιακού, πράσινου αλλά και ανθρωποκεντρικού οργανισμού, φιλικού προς τους πολίτες».

Ανέφερε, ακόμα, ότι «μέσω σύγχρονων εργαλείων, της ψηφιοποίησης, της ορθής διαχείρισης πόρων και της απλοποίησης διαδικασιών, επιδιώκουμε να προσφέρουμε αναβαθμισμένες υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής, προστατεύουν το περιβάλλον και στηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη της επαρχίας μας».

Ο κ. Χατζηχαραλάμπους αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του ενός χρόνου λειτουργίας του ΕΟΑ μεταξύ των οποίων το λογισμικό σύστημα «Ιππόδαμος" και πρόσθεσε πως μετά τις προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού, ενισχύθηκε η αποδοτικότητα και βελτιώθηκε η ποιότητα των υπηρεσιών του Οργανισμού.

Ο στρατηγικός μας στόχος, συνέχισε, «είναι ξεκάθαρος, να γίνει ο ΕΟΑ Λάρνακας ένας σύγχρονος και αποδοτικός οργανισμός, που θα προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου με διαφάνεια, ευελιξία και ταχύτητα. Στο κέντρο όλων των ενεργειών μας βρίσκεται ο πολίτης και γι’ αυτό επενδύουμε σε έργα υποδομής που δεν είναι απλώς κατασκευές, αλλά επενδύσεις στο μέλλον, στην ασφάλεια και στην ποιότητα ζωής».

Ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας εξέφρασε «θερμές ευχαριστίες» στην διεύθυνση και το προσωπικό του Οργανισμού, στα μέλη του Δ.Σ αλλά και τους πολίτες για τη στήριξη αλλά και τις απαιτήσεις τους» γιατί« χωρίς απαιτήσεις, δεν υπάρχει πρόοδος. Μαζί αποδεικνύουμε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να είναι ουσιαστικός μοχλός ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και καθημερινής εξυπηρέτησης του πολίτη», κατέληξε.