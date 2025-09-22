Ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, δήλωσε ότι θα πραγματοποιήσει στη Νέα Υόρκη σειρά επαφών με ομολόγους του από Ευρώπη, Αφρική και Ασία, με στόχο την ανάδειξη θεμάτων άμεσου ενδιαφέροντος, όπως το Κυπριακό, η επικείμενη προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, καθώς και ευρύτερες προτεραιότητες και πρωτοβουλίες της εξωτερικής πολιτικής.

Σε μαγνητοσκοπημένη δήλωσή του ο κ. Κόμπος σημείωσε πως ξεκινά επίσημα η Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η οποία φέτος έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς συμπληρώνονται 80 χρόνια από την ίδρυση του Οργανισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε, θα πραγματοποιήσει σειρά επαφών με ομολόγους του από Ευρώπη, Αφρική και Ασία, με στόχο την ανάδειξη θεμάτων άμεσου ενδιαφέροντος, όπως το Κυπριακό, η επικείμενη προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, καθώς και ευρύτερες προτεραιότητες και πρωτοβουλίες της εξωτερικής πολιτικής.

Ο κ. Κόμπος ανέφερε ότι οι επαφές έχουν ήδη ξεκινήσει ανεπίσημα τις προηγούμενες δύο ημέρες και θα συνεχιστούν, περιλαμβάνοντας συμφωνημένες τριμερείς συναντήσεις, αλλά και συμμετοχή σε εκδηλώσεις και ενέργειες σχετικές με τον ΟΗΕ.

Στην μαγνητοσκοπημένη δήλωσή του, ο κ. Κόμπος επεσήμανε πως "ξεκινάει επίσημα η Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, μία χρονιά, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία δεδομένου ότι συμπληρώνονται τα 80 χρόνια από την ίδρυση του οργανισμού".

"Στο πλαίσιο της παρουσίας μας εδώ, θα έχουμε μία σειρά επαφών με ομολόγους, οι οποίοι προέρχονται από χώρες της Ευρώπης, της Αφρικής και της Ασίας με σκοπό να δώσουμε έμφαση σε ζητήματα άμεσου ενδιαφέροντος.

"Όπως ζητήματα που έχουν να κάνουν με το Κυπριακό, θέματα που έχουν να κάνουν με την ανάδειξη της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαΐκής Ενωσης, ζητήματα που έχουν να κάνουν ευρύτερα με προτεραιότητες και πρωτοβουλίες της εξωτερικής μας πολιτικής", σημείωσε.

"Σε αυτό το πλαίσιο, οι επαφές έχουν ήδη ξεκινήσει ανεπίσημα τις τελευταίες δύο ημέρες και θα συνεχιστούν, συμπεριλαμβανομένων των Τριμερών που έχουν ήδη συμφωνηθεί, αλλά θα έχουμε και συμμετοχή σε μία σειρά από εκδηλώσεις και ενέργειες οι οποίες αφορούν ευρύτερα τον 0ργανισμό Ηνωμένων Εθνών”, ανέφερε.

ΥΠΕΞ: Σειρά επαφών στη Ν. Υόρκη για Κυπριακό, Κυπριακή Προεδρία ΕΕ και άλλα θέματα

Κωδικός: 9113186 ΚΥΠΕ-Γεωργία Γαραντζιώτη

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, δήλωσε ότι θα πραγματοποιήσει στη Νέα Υόρκη σειρά επαφών με ομολόγους του από Ευρώπη, Αφρική και Ασία, με στόχο την ανάδειξη θεμάτων άμεσου ενδιαφέροντος, όπως το Κυπριακό, η επικείμενη προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, καθώς και ευρύτερες προτεραιότητες και πρωτοβουλίες της εξωτερικής πολιτικής.

Σε μαγνητοσκοπημένη δήλωσή του ο κ. Κόμπος σημείωσε πως ξεκινά επίσημα η Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η οποία φέτος έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς συμπληρώνονται 80 χρόνια από την ίδρυση του Οργανισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε, θα πραγματοποιήσει σειρά επαφών με ομολόγους του από Ευρώπη, Αφρική και Ασία, με στόχο την ανάδειξη θεμάτων άμεσου ενδιαφέροντος, όπως το Κυπριακό, η επικείμενη προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, καθώς και ευρύτερες προτεραιότητες και πρωτοβουλίες της εξωτερικής πολιτικής.

Ο κ. Κόμπος ανέφερε ότι οι επαφές έχουν ήδη ξεκινήσει ανεπίσημα τις προηγούμενες δύο ημέρες και θα συνεχιστούν, περιλαμβάνοντας συμφωνημένες τριμερείς συναντήσεις, αλλά και συμμετοχή σε εκδηλώσεις και ενέργειες σχετικές με τον ΟΗΕ.

Στην μαγνητοσκοπημένη δήλωσή του, ο κ. Κόμπος επεσήμανε πως "ξεκινάει επίσημα η Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, μία χρονιά, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία δεδομένου ότι συμπληρώνονται τα 80 χρόνια από την ίδρυση του οργανισμού".

"Στο πλαίσιο της παρουσίας μας εδώ, θα έχουμε μία σειρά επαφών με ομολόγους, οι οποίοι προέρχονται από χώρες της Ευρώπης, της Αφρικής και της Ασίας με σκοπό να δώσουμε έμφαση σε ζητήματα άμεσου ενδιαφέροντος.

"Όπως ζητήματα που έχουν να κάνουν με το Κυπριακό, θέματα που έχουν να κάνουν με την ανάδειξη της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαΐκής Ενωσης, ζητήματα που έχουν να κάνουν ευρύτερα με προτεραιότητες και πρωτοβουλίες της εξωτερικής μας πολιτικής", σημείωσε.

"Σε αυτό το πλαίσιο, οι επαφές έχουν ήδη ξεκινήσει ανεπίσημα τις τελευταίες δύο ημέρες και θα συνεχιστούν, συμπεριλαμβανομένων των Τριμερών που έχουν ήδη συμφωνηθεί, αλλά θα έχουμε και συμμετοχή σε μία σειρά από εκδηλώσεις και ενέργειες οι οποίες αφορούν ευρύτερα τον 0ργανισμό Ηνωμένων Εθνών”, ανέφερε.