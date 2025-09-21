Η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, δρ Μαρία Παναγιώτου θα συμμετέχει στις εργασίες του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη, στις Βρυξέλλες.

Η κ. Παναγιώτου μεταβαίνει στις Βρυξέλλες την Κυριακή.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρεται ότι στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου περιλαμβάνεται η παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των προτάσεων για τη μελλοντική Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2027, επί των οποίων οι Υπουργοί θα πραγματοποιήσουν την πρώτη συζήτηση προσανατολισμού. Στο πλαίσιο των εργασιών θα εξεταστούν επίσης ζητήματα που συνδέονται με το εμπόριο και τις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες, με ιδιαίτερη αναφορά στις επιπτώσεις τους στον πρωτογενή τομέα.

Στον τομέα της αλιείας, θα συζητηθεί το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2028–2034, με στόχο τη στήριξη της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, του ευρωπαϊκού συμφώνου για τους ωκεανούς και της στρατηγικής για την υδατοκαλλιέργεια, ενώ θα πραγματοποιηθεί και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των αρμόδιων Υπουργών για τις επικείμενες διαβουλεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία και τα παράκτια κράτη αναφορικά με τις αλιευτικές ποσοστώσεις για το 2026.

Στο περιθώριο των εργασιών του Συμβουλίου, προστίθεται, «η Υπουργός θα υπογράψει Μνημόνιο Συναντίληψης με τον Υπουργό Γεωργίας, Τροφίμων και Θαλάσσιων Υποθέσεων της Ιρλανδίας, το οποίο θέτει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δυο αρμόδιων Υπουργείων Κύπρου και Ιρλανδίας, ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ που ξεκινά τον Ιανουάριο του 2026».

Κατά την παραμονή της στις Βρυξέλλες η δρ Παναγιώτου θα έχει επίσης σειρά διμερών συναντήσεων με Ευρωβουλευτές, για θέματα που αφορούν την ανάληψη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ