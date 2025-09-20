Συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Χρηματιστηρίου της Ινδίας (NSE), Ashishkumar Chauhan, και την ηγεσία του Οργανισμού, είχε στη Βομβάη ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Δρ. Νικόδημος Δαμιανού, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Κύπρου ως πύλης εισόδου στην Ευρώπη για τις ινδικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου, η επίσκεψη εντάσσεται σε μια δυναμική περίοδο εμβάθυνσης των διμερών επιχειρηματικών και επενδυτικών σχέσεων Κύπρου-Ινδίας, η οποία αποδίδει ήδη απτά αποτελέσματα, με ινδικές εταιρείες -κυρίως στον τομέα της τεχνολογίας- να έχουν ήδη εγκατασταθεί και να δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.

Η πρωτοβουλία, αναφέρει το Υφυπουργείο, πραγματοποιείται σε συνέχεια της επίσκεψης του Πρωθυπουργού της Ινδίας στην Κύπρο και του Μνημονίου Συναντίληψης που υπογράφηκε τον Ιούνιο μεταξύ του NSE και του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). Το Μνημόνιο, προστίθεται, ανοίγει τον δρόμο για συνεργασίες σε θέματα επενδύσεων, ανάπτυξης νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων και παράλληλης εισαγωγής εταιρειών στα Χρηματιστήρια, ενώ θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την ενίσχυση του ευρύτερου πλαισίου επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Στο πλαίσιο των συζητήσεων με την ηγεσία του NSE, σημειώνεται, αναδείχθηκε ο ρόλος της Κύπρου ως πύλης εισόδου στην Ευρώπη για τις ινδικές επιχειρήσεις, καθώς και οι προοπτικές για ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών σε πεδία αιχμής όπως η κυβερνοασφάλεια και η τεχνητή νοημοσύνη στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και κεφαλαιαγορών.

Σύμφωνα με τον Δρ Δαμιανού, η ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα καινοτομίας στον χρηματοοικονομικό τομέα αποτελεί ένα ακόμη βήμα για τη διεύρυνση των επιχειρηματικών σχέσεων Κύπρου - Ινδίας, ειδικότερα με την περιοχή της Βομβάης, η οποία αποτελεί κέντρο χρηματοοικονομικής δραστηριότητας, συγκεντρώνοντας περί του 40% του συνόλου των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Ινδία.

Τον Υφυπουργό συνόδευαν ο Επικεφαλής Επιστήμονας για Έρευνα, Καινοτομία και Τεχνολογία, Δημήτρης Σκουρίδης, ο CEO του Invest Cyprus, Μάριος Ταννούσης, ο Γενικός Γραμματέας του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης καθώς και ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου στην Ινδία, Ευαγόρας Βρυωνίδης.

Κατά την επίσκεψη, ο Δρ. Δαμιανού είχε επίσης την τιμή να χτυπήσει το καμπανάκι λήξης εργασιών του NSE, σηματοδοτώντας συμβολικά τη νέα εποχή συνεργασίας Ινδίας – Κύπρου στις αγορές κεφαλαίου, καταληγει η ανακοίνωση.

