Συνάντηση με τον ιδρυτή, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Fairfax, κ. Prem Watsa στο Τορόντο του Καναδά είχε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, «η Fairfax αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς επενδυτές με ενεργή παρουσία στην Κύπρο, ως βασικός μέτοχος της Eurobank που προχώρησε πρόσφατα στην εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας, σε μία από τις μεγαλύτερες ξένες επενδύσεις στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.

Η συνάντηση αναδεικνύει τις δυνατότητες για περαιτέρω προσέλκυση επενδύσεων από εταιρείες διεθνούς εμβέλειας όπως η Fairfax, στον χρηματοπιστωτικό τομέα αλλά και σε στρατηγικούς τομείς της κυπριακής οικονομίας όπως η τεχνολογία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι υποδομές. Επενδύσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και εδραιώνουν τη διεθνή εμπιστοσύνη προς την Κύπρο ως ελκυστικό, ποιοτικό επενδυτικό προορισμό».