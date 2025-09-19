Για το ενδεχόμενο να κατέλθει ως υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές του 2026 με το ΆΛΜΑ τοποθετήθηκε ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Κώστας Κώστα.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ανέφερε ότι επικοινώνησε μαζί του ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης και τον ρώτησε αν έχει αποφασίσει τι θα πράξει στις επερχόμενες εκλογές.

Ο κ. Κώστα ξεκαθάρισε ότι δεν ενδιαφέρεται να είναι υποψήφιος ούτε με το κίνημα ΆΛΜΑ ούτε με οποιοδήποτε άλλο κόμμα ή πολιτική κίνηση.

Αυτούσια η ανάρτηση του

Αναφορικά με σημερινές δηλώσεις του επικεφαλής του κινήματος ΆΛΜΑ’ κ. Οδυσσέα Μιχαηλίδη σε τηλεοπτικό σταθμό, ότι έχει μεταφέρει σε μένα κατ’ ιδίαν το μήνυμα ότι αν αποφασίσω να επαναδιεκδικήσω βουλευτική έδρα, τότε ως κίνημα θα ήταν ευτυχείς αν συμμετείχα στο ψηφοδέλτιο τους και κυρίως ότι η αντίδραση μου δεν ήταν ούτε θετική ούτε αρνητική, επιθυμώ δημόσια να αναφέρω τα ακόλουθα:

Στις 12/9/25, επικοινώνησε τηλεφωνικώς μαζί μου ο κ. Μιχαηλίδης, με τον οποίο ως βουλευτής συνεργάστηκα για πολλά χρόνια στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Μεταφορών και Ελέγχου που συμμετέχω, και ο οποίος με ρώτησε αν έχω αποφασίσει το τι θα κάνω στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές.

Απάντησα ότι είμαι βουλευτής για 3 θητείες, μέλος και στέλεχος του ΑΚΕΛ και αναμένω την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος και συγκεκριμένα αν θα είμαι υποψήφιος για 4η θητεία, όπως έχω αναφέρει στο Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ Στέφανο Στεφάνου, κατά τη χθεσινή μας συνάντηση.

Τελος, του ξεκαθάρισα ότι δεν ενδιαφέρομαι να είμαι υποψήφιος με το κίνημα ‘ΑΛΜΑ’ ούτε και με οποιοδήποτε άλλο κόμμα ή πολιτική κίνηση.